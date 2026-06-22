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新北市長選戰／蔣啟川連線 黃國昌助陣

記者葉德正張策／新北22日電
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「董事長開講粉絲見面會」21日在板橋舉行，國民黨新北市長參選人李四川（左）出席宣...
「董事長開講粉絲見面會」21日在板橋舉行，國民黨新北市長參選人李四川（左）出席宣講，尋求連任的台北市長蔣萬安（右）也出席助講。（記者許正宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安、李四川、江啟臣同台出席新北造勢活動，藍營互相助攻拚2026；李四川回應家族爭議，黃國昌也批評不應以政治機器抹黑。

台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、台中市長參選人江啟臣昨晚同台出席「董事長開講粉絲見面會」新北板橋站，藍營2026「蔣啟川連線」相互助攻，喊出雙北台中強強聯手。

李四川胞弟涉案遭對手猛攻，李強調，人犯錯要承擔，不能因家庭有人跌倒，就抹黑都是黑道，「不要糟蹋艱苦人家庭」。

李說，回憶當年父親出門討海被扣留菲律賓一事，為了贖回船跟人，花了當時天文數字15萬台幣，家裡從此背負沉重債務，父親返家後身體狀況變差仍撐起一家人生活，用身教告訴孩子，家再苦也要撐，日子再難也要負責。

他提到，蘇巧慧擁有完整選舉系統與政治資源，利用選舉機器攻擊對手家庭，窮人沒有特權、沒有後台，更不應該成為政治鬥爭的犧牲品，政府資源不應成為政治家族私產，不能一代傳一代。

蔣萬安一上台就給李四川溫暖擁抱，兩人穿同款球鞋，展現默契。

蔣也聲援台東縣長饒慶鈴，認為饒透過錄影方式替台東鳳梨釋迦農民爭取訂單，貼上統戰標籤不公平。

民眾黨主席黃國昌也站台助講說，真正應該被檢驗的是，掌握公權力後，是否曾替家人爭取特權、從國家獲取不法利益。

精華 FAQ

  • 活動由蔣萬安、李四川與江啟臣同台出席，並在新北板橋站的粉絲見面會中互相助講，藍營以「蔣啟川連線」包裝團結氣勢，為2026選戰提前布局。

  • 李四川表示，人犯錯就該承擔責任，但不能因為家中有人跌倒，就把整個家庭抹黑成黑道；他也提到自己出身艱苦，認為弱勢家庭不該成為政治鬥爭犧牲品。

  • 黃國昌指出，真正該被檢驗的是掌握公權力之後，是否曾替家人爭取特權或從國家獲取不法利益；他藉此呼應李四川，反對把家族爭議無限上綱。

黃國昌 江啟臣 李四川

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