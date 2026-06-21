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公投時程緊迫 藍白共識最多只提4案

記者王小萌／台北21日電
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對於公投主題。國民黨以立委洪孟楷日前提出的鞭刑公投聲量最高。（記者黃子騰／攝影）
對於公投主題。國民黨以立委洪孟楷日前提出的鞭刑公投聲量最高。（記者黃子騰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

藍白為透過公投綁大選提高投票率，正加緊協調公投題目與時程，初步以三到四案為目標，但鞭刑與移轉投票等議題仍存分歧。

在野黨盼透過公投綁大選拉高投票率，依照時程，國民黨民眾黨最晚須於下月初於立法院會提案，據掌握，藍白已初步鎖定公投題目，國民黨主打「鞭刑」、「反廢死」，民眾黨則聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰全數投入交通建設」，但雙方分別對鞭刑及移轉投票有歧異，預計本周討論。

依公民投票法規定，立法院提出公投案須先經院會表決通過，並於10日內送交中選會辦理。中選會則須於投票日前90天公告公投日期、主文及政府機關意見書等事項，並於全國性無線電視頻道至少舉辦5場發表會或辯論會。由於中選會公告日為5月29日至8月27日，考量立法院議事攻防與審查時程，在野黨最晚7月初就必須啟動程序。

提案時程迫在眉睫，據掌握，藍白已各自鎖定兩項公投主題。國民黨方面，以立委洪孟楷日前提出的鞭刑公投聲量最高，另一題為曾提過的反廢死，目前黨內以推動鞭刑為主軸。此外，黨內也零星出現「刪除非核家園」的討論聲音。

民眾黨則鎖定移轉投票及交通罰鍰收入全數投入交通建設。其中，移轉投票不同於不在籍投票，將適用範圍限縮於台澎金馬，並明定適用於全國性公投、總統副總統選舉及立委選舉。至於交通罰鍰議題，則是考量民眾對交通罰單有高共鳴度，盼帶動投票意願。

據悉，藍白對彼此的公投題目仍有不同意見。民眾黨憂慮鞭刑涉及人權爭議，多次建議國民黨將重心放在反廢死；而國民黨認為，鞭刑公投獲得的社會共識程度高於反廢死，仍傾向以鞭刑為主打議題。

至於民眾黨提出的移轉投票制度，據了解，有部分國民黨人士擔心，若偏鄉及離島採行將打破現有的選民結構，衝擊地方選舉生態。

知情人士表示，兩黨皆同意，公投題目應求少而精，以提升議題聚焦度與社會討論度。目前共識方向為推出3案至4案，以3案為優先。知情人士透露，預計本周將進一步協調，最快可望於26日院會提出公投案，最晚也不會超過下月3日的院會。

精華 FAQ

  • 藍白希望透過公投綁大選帶動民眾投票意願，進一步拉高投票率與議題熱度，也藉此在選前凝聚支持者，讓公投成為政治動員工具。

  • 國民黨主打鞭刑與反廢死，黨內也曾討論刪除非核家園；民眾黨則聚焦移轉投票，以及將交通罰鍰全數投入交通建設等題目。

  • 兩黨目前共識是提案宜少而精，預計推出三案到四案，以三案優先；並將在本周進一步協調，最快二十六日院會提出，最晚不超過下月三日。

公投 國民黨 民眾黨

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