台北市長之爭／蔣萬安扮母雞 沈伯洋挖藍票倉

台北市長蔣萬安（前排中）20日前往台北市議會與黨籍議員候選人合體造勢拍攝形象照。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長選戰升溫，蔣萬安以合體議員拍形象照展現母雞氣勢，沈伯洋則深入文山區掃街並推出「你的市長」文宣，兩人同步拉高聲勢。

首都選戰升溫，台北市長蔣萬安 昨展開連任起手式，與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照，並共同喊口號「AI首都、持續前行」，今晚將再與新北市長參選人李四川 合體造勢；民進黨參選人沈伯洋 則是一早到景美市場掃街，進攻深藍地盤，第一份宣傳文宣「你的市長」也亮相。

國民黨議員合體拍攝形象照，指定穿著白色上衣搭配牛仔褲，議員也各自發揮創意，配合道具來拍照，蔣萬安也趁機凸顯議員任內的政績，例如議員闕枚莎喊「牛奶阿姨」，蔣萬安也喊「牛奶市長」。蔣從上午一直拍到下午，展現「超強母雞」的氣勢。

「他們要我做什麼姿勢、擺什麼動作，我都配合」蔣萬安指出，前晚也有夥伴傳影片，要他趕快練習「復仇舞」，他趕快找「大寶」來幫忙惡補一下。其實不只是「台北隊」，這一次國民黨在各縣市提名的候選人，只要任何需要幫忙的地方，他一定也全力支援。

被問到近來頻傳參選2028年總統大選議題，蔣萬安說，他完全沒有想2028的事情，在自己崗位上扮演好自己角色，為市民爭取最大的福祉，持續推動市民有感的市政建設。對於是否會找黨主席鄭麗文站台？蔣萬安說，一定尊重黨部主委整體安排。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）在黨籍市議員陪同下，20日前往景美市場掃街掃街拜票。（記者黃義書／攝影）

沈伯洋昨到景美集應廟參拜後，與選區議員及參選人到一旁市場拜票，不少人搶合照、簽名，店家看到沈來拜票都熱情握手合照，沈伯洋團隊也發全新競選文宣，封面以沈揹著背包為主視覺，標語寫下「你的市長」。

沈伯洋表示，他在參選提名曾說過這句話，最主要意義是想表達會聆聽市民意見，並系統系整理意見將政策願景依優先順序整理報告，正式的主視覺預計會在7、8月公布。

不過文山區被視為是「深藍鐵票」選區，沈伯洋除了造訪景美外，今也將前往木柵集應廟參拜，沈伯洋說，文山區居民也是台北市居民，拜票不會特別去想說鐵不鐵票問題，主要是聆聽市民聲音，提出政見，不會有任何政治立場。