梁文傑「台人不吃鳳梨釋迦」失言傷農 綠營促檢討

陸委會副主委梁文傑梁文傑稱鳳梨釋迦「台灣人幾乎不吃」，引發農民與地方政府反彈。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 梁文傑指鳳梨釋迦內銷不足而引發爭議，綠營及台東農民批評傷農，農業部則強調要擺脫對中國單一市場依賴。

陸委會副主委梁文傑的「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」一說，引爆爭議。梁文傑連兩天澄清，指遭斷章取義，他的原意要凸顯境內消費量不足，不得已依賴中國大陸市場，也讓對岸有了政治工具可以利用。鳳梨釋迦產地、民進黨 台東縣長參選人陳瑩昨偕同黨立委莊瑞雄大啖鳳梨釋迦冰棒，力挺在地農產品，並指相關言論讓農民感到受傷和委屈，莊瑞雄說，官員若有不精確的發言，該檢討就要檢討。

民進黨台東縣長參選人陳瑩20日前往冷鏈加工廠，大啖鳳梨釋迦冰棒，力挺在地農產。（圖／立委陳瑩辦公室提供）

梁文傑18日在陸委會例行記者會說，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，幾乎沒有內銷市場，可以說是完全要仰中共 鼻息的農產品，「如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

台東立委黃建賓和議長吳秀華昨偕青農開記者會，強調鳳梨釋迦歷經數十年努力才建立品牌，不要以政治角度看待農產品，「我們只想把水果賣出去」。

陳瑩表示，台東鳳梨釋迦具備高度市場競爭力與發展潛力，不應受到否定或誤解；而農民就是想把水果種好、順利銷售、照顧家庭。

陳瑩跟莊瑞雄昨參訪冷鏈加工廠，品嘗鳳梨釋迦冰棒，「清涼順口、幾乎和新鮮水果一樣」，他們指出，現在不是產季，相關討論在海峽論壇期間被放大，恐已失焦；實際凸顯台灣農產過度依賴單一市場的結構性問題。

農業部昨天聲明，鳳梨釋迦產業的問題就是中國大陸標準的「養套殺」，讓鳳梨釋迦產業承受很大風險，農業部將持續引導鳳梨釋迦多元加工、調整產業結構、開拓新興市場，減少高度依賴不確定性市場。

梁文傑除了在前晚於社群平台回應黃建賓，強調「都是為了農民好，只是著眼點不同」，昨天又再發文表示，他的初衷是擔心農民落入養套殺的陷阱，若藉此能讓大家意識到問題所在，願意多買多吃，減少對外依賴，那也是好事一件，「我個人被罵算不了什麼」。

台北市長蔣萬安昨聲援台東說，自己非常喜歡吃的鳳梨釋迦可說是「水果界台積電」，梁文傑的說法令人匪夷所思。他同時呼籲對岸，進口台灣農產品應建立合理檢疫稅率等穩定永續制度性作法，不要讓台灣農民無辜受害。

蔣萬安表示，陸委會用這種政治肅殺的手段來欺負打壓台灣農業縣，年底就用選票告訴陸委會和民進黨，「我們拒絕、也絕不接受用政治手段來傷害台灣農民」。