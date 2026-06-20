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冷眼集/賴政府慣性撒幣救選票 恐成2028大選變數

本報記者黃婉婷
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AI摘要

文章摘要整理：

文章指賴政府面對地方選戰壓力，改以補貼與民生利多爭取支持，但被批評是撒幣買票；若不處理低薪、高房價等結構問題，恐成未來選舉變數。

今年底九合一選戰，不僅是賴清德總統的期中考，更是扭轉綠營地方版圖頹勢的機會。賴政府檢討過往敗戰原因，訴求淡化抗中色彩、以「經濟發展全民共享」釋出民生利多，避免基層產生相對剝奪感，這套勝利方程式，究竟是靈丹妙藥，還是飲鴆止渴？

回顧過去兩年，賴政府對外將中國大陸定位成境外敵對勢力，兩岸關係持續緊張，外交空間備受擠壓，對內則採取對抗路線，在國會改革、財劃法等議題與在野對撞，台灣行政院長卓榮泰還史無前例在兩年內提出8次覆議、6次釋憲，甚至不副署立法院三讀法案，更推波全台大罷免，朝野對立氛圍持續。

面對人口老化、貧富差距擴大等施政困境，賴政府轉而憑藉行政權優勢，豪擲千億預算推出一系列補貼政策，包括加碼老農津貼、國民年金、生活津貼，近日更推出人口對策18項策略大禮包，涵蓋育兒津貼、租屋補貼、學貸減免等各項加碼，即便賴政府喊出「經濟成果全民共享」，說穿了更像是憂心基層因相對剝奪而流失選票。 

這類撒幣政策或許能在短期內博取部分民眾好感，扮演一劑應急的強心針；然而，台灣社會真正面對的低薪、高房價、產業轉型等結構性困境，才是施政的當務之急。即便政府宣稱未來經濟成長樂觀、稅收無虞，但大禮包部分內容更像是為選舉作出的政策買票，對於國家長遠發展或提振生育率，不見得能有實質助益。

賴政府試圖透過釋出民生利多、淡化抗中爭取認同，卻難以抹滅賴政府強勢執政帶來的種種問題，如何凝聚朝野共識應對國家未來挑戰，重要性遠超過任何短期選舉操作，若持續將選舉利益置於國家長遠發展之上，結果恐會反映在2026年選情上，後座力還可能持續發酵，成為2028大選變數。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 內文認為賴政府先前對外強硬、對內對抗，但如今改採淡化抗中、強調經濟成果全民共享，並透過各式補貼與津貼釋出民生利多，以爭取基層支持與穩住選情。

  • 文章認為千億級補貼與加碼措施雖能短期討好民眾，卻更像選舉操作，未必能真正改善低薪、高房價、少子化等結構問題，也可能削弱政府財政與政策公信力。

  • 作者警告，若賴政府持續把選舉利益置於長期治理之上，短期效果可能在2026選情先顯現，後續負面效應還可能延伸成2028年大選的重要變數。

賴清德

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