我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「六人行」名導詹姆斯伯羅斯離世 享壽85歲 曾奪11座艾美獎

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

台年底地方選舉/黨主席最強助選員？ 藍綠白選將不期待

台灣新聞組／台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安（中）日前到宜蘭輔選，一走進會場，就受到民眾熱情歡迎。(本報資料照...
台北市長蔣萬安（中）日前到宜蘭輔選，一走進會場，就受到民眾熱情歡迎。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

年底地方選舉逼近，藍綠白參選人普遍不期待黨主席助選，反而更倚重賴清德、蔡英文、蔣萬安、盧秀燕與韓國瑜等具人氣的助選母雞。

距離年底2026年地方大選投票不到半年，朝野對經濟民生甚至是兩岸國際等議題越發謹慎應對，深怕下錯一步棋就牽動整場選戰；另外，朝野也都出現「擔心黨主席助選效果有限」氛圍。中間選民對賴清德總統及國民黨主席鄭麗文有諸多疑慮，反倒是前總統蔡英文、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及立法院長韓國瑜等人，更受到同陣營參選人的期待。

此外，鄭習會後，中國大陸釋出對台十項政策擬放寬台灣農漁產關稅及陸客來台限制，與此同時，美方透過「台美對等貿易協定」（ART）希望增加對農產品輸台，引發農業衝擊擔憂。年底選舉夾在兩岸開放紅利與台美經貿壓力之間，農業與觀光成藍綠參選人攻防重點，牽動選民支持動向。

民進黨人士指出，賴總統在這次選戰提早下鄉布局，多個縣市都在他欽定下完成整合，說明今年底選戰與賴主席坐穩黨主席大位深度綁定，賴總統自然會主動擔綱起「強力助選員」角色。

民進黨日前公布嘉義縣、台南市、高雄市縣市長選舉提名人選，身兼黨主席的賴清德總統（...
民進黨日前公布嘉義縣、台南市、高雄市縣市長選舉提名人選，身兼黨主席的賴清德總統（左二）替參選人站台。(本報資料照片)

不過，賴政府處理朝野關係不佳，進而也影響中間選民對賴總統看法。最直接的指標是，已有民進黨縣市首長參選人陣營私下表示，賴總統支持度在地方上是小於民進黨的，而另一位綠營王牌助選員蔡英文恰巧相反，卸任後支持度翻紅，是大於民進黨的。綠營人士指出，輔選政治學，不只攸關民進黨選舉成敗，更挑動敏感的「蔡賴情節」神經。

藍營人士表示，鄭麗文同樣面臨好感度比國民黨還低窘境，先前新北市參選人李四川行程和鄭麗文同框，但不到1分鐘李四川就快閃離開現場，引發外界揣測。鄭麗文過度聚焦在兩岸的言論，甚至在內部培訓課程對黨內同志的評論，都讓黨內心驚膽顫。

藍營人士指出，北中部有蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜這些人氣母雞坐鎮，參選人根本不需要黨主席的加持。有了大罷免區域聯防的經驗，盧、蔣、韓輔選節奏駕輕就熟，黨主席的存在感反而相對有限。

民眾黨部分，前黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌形成南北「雙引擎」助選態勢，不過柯文哲因身陷京華城案，輔選力度不如全盛時期；黃國昌離開立法院後，少了固定議題攻防舞台，且近期捲入黨內爭議事件，聲量較過去下滑。

民眾黨主席黃國昌（左二）以及前主席柯文哲（左三）日前合體，連續三天在彰化輔選，替...
民眾黨主席黃國昌（左二）以及前主席柯文哲（左三）日前合體，連續三天在彰化輔選，替選將拉抬聲勢。(本報資料照片)

地方選舉人士指出，相較之下，不少白營參選人更期待與柯文哲同台，對小草仍具一定號召力。

地方人士說，若在台北、新北、台中等重點選區搭上藍白合，與蔣萬安、盧秀燕等藍營「太陽」同台，對擴大選民與提升選戰熱度將更為加分。

精華 FAQ

  • 報導指出，賴清德與鄭麗文的個人好感度都未必高於所屬政黨，助選效果有限；相較之下，地方選將更看重能帶動聲量與選票的人氣人物。

  • 民進黨人士認為，賴清德已提早下鄉整合各縣市，年底選戰與其主席地位深度綁定，因此仍會主動扮演強力助選員，拉抬組織與士氣。

  • 因中國大陸釋出放寬農漁產與陸客限制的可能，同時美方又推動台美經貿協定、提高農產品輸台壓力，讓地方選將必須在兩岸紅利與外部壓力間攻防。

韓國瑜 鄭麗文 蔣萬安

上一則

賴清德想跟習近平喝珍奶 盧秀燕：陸委會要辦總統嗎？

下一則

若未台獨卻遭陸武力侵略 鄭麗文表態：會還擊

延伸閱讀

年底選戰 賴清德拚氣勢 鄭麗文攻南部 黃國昌衝議員數

年底選戰 賴清德拚氣勢 鄭麗文攻南部 黃國昌衝議員數
民進黨稱鄭麗文訪美 頻頻有中共統戰人士隨行

民進黨稱鄭麗文訪美 頻頻有中共統戰人士隨行
綠委問：你開心什麼？ 韓國瑜：獲美國高規格邀訪

綠委問：你開心什麼？ 韓國瑜：獲美國高規格邀訪
支持廢監察院 泛藍謝政達、廖婉汝婉拒監委提名

支持廢監察院 泛藍謝政達、廖婉汝婉拒監委提名

熱門新聞

國民黨主席鄭麗文（右）12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時。圖為鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。（中央社）

秀照指鄭麗文會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉快道歉

2026-06-13 09:56
愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。(圖／摘自品牌官網)

拖鞋涼鞋傻傻分不清？到星級餐廳怎麼穿 主廚這樣說

2026-06-16 09:34
國民黨主席鄭麗文。(美聯社)

鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

2026-06-14 15:01
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

2026-06-18 05:22
台立法院長韓國瑜。(記者曾吉松／攝影)

韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

2026-06-16 09:41
黃大煒(右)跟Vicky(左)於公於私都是靈魂伴侶。(本報資料照片)

女友指家屬隱瞞黃大煒死因 驚爆曾遭他姊夫性騷

2026-06-16 21:06

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？