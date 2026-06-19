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年底選戰 賴清德拚氣勢 鄭麗文攻南部 黃國昌衝議員數

台灣新聞組／台北19日電
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2026年縣市長主要參選人
2026年縣市長主要參選人

AI摘要

文章摘要整理：

年底九合一選戰牽動三黨布局，賴清德拚守南台灣、鄭麗文求南部翻盤，黃國昌則以議員席次與地方突破，檢驗各自政治實力。

年底九合一選戰，被視為賴清德總統執政期中考，守住南台灣再圖擴大地方執政版圖，攸關2028大選爭取連任的氣勢；國民黨主席鄭麗文則是黨魁第一戰，要證明自己足以帶領國民黨「南部翻盤」並在2028重返執政；民眾黨主席黃國昌同樣面臨首次大選考驗，執政縣市及議員席次突破，將是民眾黨存續的關鍵指標。

在民進黨部分，賴總統提早下鄉布局，多個縣市都在他欽定下完成整合，說明今年底選戰與賴主席「深度綁定」，只有「席次有感下滑、關鍵縣市失守、黨內要有宣洩管道」前提下，他才可能交棒黨魁。

目前綠營地方執政僅5個縣市，關鍵的台南、高雄若出現閃失，勢必要在新北市等其他重要縣市有所斬獲，才能抵銷掉黨內逼宮壓力；對民進黨而言，先鞏固南台灣為選戰低標門檻，再圖拿下國民黨交棒出現鬆動的縣市，才能厚實2028賴政府繼續執政的資本。

國民黨現有14個執政縣市，黨內共識很清楚，除非掉了新北，否則鄭麗文沒有下台理由；但若執政縣市總數衰退，或小縣換大縣「充數」，仍將衝擊鄭麗文領導威信。

因此，國民黨不僅要守住民進黨虎視眈眈的新北、彰化、宜蘭、基隆，避免地方執政人口總數大減，若能讓「南部翻盤」的口號變為事實，不僅對2028重返中央執政添底氣，鄭麗文逆境開疆，也可證明自己不是黨內的「人造」太陽。

民眾黨身為第三勢力，目前在立院的席次皆是不分區立委，有國會影響力卻缺乏地方組織支撐，只能依靠藍白合拉升話語權；此次選舉，民眾黨希望透過議員席次成長，擴大地方布局，且若能在台北、新北、台中等都會區成立議會黨團，則能進一步由中央走向地方。

此外，若在藍白合架構下唯一推出民眾黨參選人的嘉義市能夠拿下，將是繼新竹市之後的指標性突破，除可累積政治能量，黃國昌更可證明在後柯文哲主席時代，成功帶領民眾黨度過小黨泡沫化危機。

精華 FAQ

  • 賴清德把年底選戰視為執政期中考，核心目標是守住台南、高雄等南台灣據點，並進一步擴大地方執政版圖，作為2028爭取連任的重要基礎與黨內穩定籌碼。

  • 鄭麗文上任後首度面對大選，黨內期待她至少守住既有縣市，甚至在南部翻盤；若執政縣市數量下滑，或以小換大失去實質優勢，將直接削弱她的領導正當性。

  • 民眾黨希望透過議員席次增加，建立台北、新北、台中等地的議會黨團，補強地方組織；若嘉義市能拿下，將成為新竹市後的關鍵突破，也有助證明後柯時代仍能存續。

黃國昌 鄭麗文 賴清德

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