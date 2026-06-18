我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

iPhone 18 Pro可能漲到1399美元 成本暴增25%是關鍵

無人機發展 鄭麗文稱擬提黨版條例 斥訪美遭降級空穴來風

記者鄭媁／台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文17日表示，有關無人機等本土國防產業，會思考提出黨版可行性。（記...
國民黨主席鄭麗文17日表示，有關無人機等本土國防產業，會思考提出黨版可行性。（記者林澔一／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭麗文否認訪美遭降級或會面取消，稱相關報導空穴來風。
  • 重點二：她透露與美方未談具體軍售，但關注無人機等國防產業。
  • 重點三：美智庫建議國民黨自提版本，鄭麗文研議黨版條例可行性。

國民黨主席鄭麗文甫結束訪美行，昨天舉行記者會說明成果，並否認與美國官員會面遭取消與降級接待等傳聞。針對會談期間是否觸及美方第二波、規模達140億美元的對台軍售，鄭麗文說，未提到具體軍售進度，但有關無人機等本土國防產業製造部分，美智庫專家建議國民黨應該自提版本，她會認真思考研擬版本的可行性。

鄭麗文表示，此次訪美收穫遠超預期，短時間內見了共10位國會議員。對於自由時報報導，訪美團華府訪問進展不順，企圖用欺瞞手段獲取會面機會，導致部分美國國會議員和國安會先後取消會面，鄭麗文斥責，相關報導是空穴來風、子虛烏有，按慣例不會公布會面層級，相關訪問都按照原本正常的安排完成。

對於立法院長韓國瑜21日將率團訪美，是否擔心接待層級會被比較？鄭麗文說，沒必要在接待層級上做文章，韓國瑜身為立法院長出訪，她非常希望能得到美方高規格接待，也預祝韓此行有豐碩成果。

外界關注第二波對台軍售進度，鄭麗文指出，在與美方會談期間，倒是沒有提起，未來究竟會如何，有待觀察；她不能幫美方做任何陳述，站在國民黨的立場，會密切觀察未來的走向跟動態。國民黨還是非常重視跟美國之間的軍事合作、強化台灣的國防力量，此基本立場不會改變。

鄭麗文說，此次與美方會談期間，她表達國民黨對軍購的立場，但民進黨在提出類似重大法案或預算時，都是黑箱作業，任何一個民主國家，不可能在缺乏具體內容就空白授權，開一張空白支票給執政黨，更不要講民進黨劣跡斑斑，相關弊案和過去黑紀錄，國民黨沒辦法通過民進黨所提出的巨額特別預算，因此會給外界感覺，在野黨好像全面杯葛國防武力的增加。

她也指出，照理說，國防預算、國防政策應由執政黨提出，國民黨身為在野黨，只是扮演被動的審查角色；但若是如此，民進黨版本幾乎無法通過，國民黨只好提出自己的版本。有關本土國防產業製造，尤其無人機的部分，又面臨同樣的問題；因此，美國智庫的專家誠懇建議，國民黨應該提出自己的版本，所以她很認真在思考這個可能性。

鄭麗文表示，本來在野黨的態度是不該越俎代庖去提法案，若是如此，可以想見民進黨一定反對、國防部一定攻擊跟批評，又使這件事遙遙無期。她在美國提到，這是國民黨的困境，所以回台後希望跟智庫還有相關專家積極研擬，是否由國民黨主動提出方案的可行性。

精華 FAQ

  • 鄭麗文強調相關說法完全屬於空穴來風、子虛烏有，並表示訪團的會面安排都依原定規劃完成。她也說，依慣例不會公開會面層級，因此外界不應過度解讀。

  • 鄭麗文表示，會談期間並未提到第二波對台軍售的具體進度，也不便代替美方發言。她僅強調國民黨重視台美軍事合作，未來走向仍有待持續觀察。

  • 她指出，國防預算與法案常因執政黨黑箱作業而難以通過，國民黨若只被動審查，相關政策恐延宕。美國智庫專家因此建議自提版本，她正評估研擬可行性。

鄭麗文 軍售 華府

上一則

台灣鼎泰豐漲5% 夜市雞排破百 外食變貴民眾憂漲價潮

下一則

川習會後 美媒示警：川普言論是警訊 台灣對美賭太大

延伸閱讀

鄭麗文擬提國民黨版國防法案 盼與美有直接溝通管道

鄭麗文擬提國民黨版國防法案 盼與美有直接溝通管道
鄭麗文：華府訪問一切正常 預祝韓國瑜訪美成果豐碩

鄭麗文：華府訪問一切正常 預祝韓國瑜訪美成果豐碩
華府拜會5國會議員 鄭麗文：國民黨不反軍購 親中標籤斷章取義

華府拜會5國會議員 鄭麗文：國民黨不反軍購 親中標籤斷章取義
鄭麗文續訪美國會議員 軍購態度放軟 學者：親中印象難除

鄭麗文續訪美國會議員 軍購態度放軟 學者：親中印象難除

熱門新聞

國民黨主席鄭麗文（右）12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時。圖為鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。（中央社）

秀照指鄭麗文會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉快道歉

2026-06-13 09:56
愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。(圖／摘自品牌官網)

拖鞋涼鞋傻傻分不清？到星級餐廳怎麼穿 主廚這樣說

2026-06-16 09:34
國民黨主席鄭麗文。(美聯社)

鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

2026-06-14 15:01
台立法院長韓國瑜。(記者曾吉松／攝影)

韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

2026-06-16 09:41
國民黨主席鄭麗文(前)10日拜會美國國會議員。(記者陳熙文／攝影)

傳美國安會取消與鄭麗文會面 藍：特定媒體故意詆毀

2026-06-11 10:02
台對美採購66架F-16C/D BLK70戰機，機上將搭載AN/ALQ-254電戰系統，且「我國為第一批使用該型電戰系統國家」。圖為編號6727、台灣空軍向美採購單座型F-16 Block70戰機。（圖／國防部提供）

觀察站／參與升級F-16美方反覆 台始料未及

2026-06-08 02:29

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見