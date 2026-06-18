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吳淑瑾代夫出征選澎湖縣長 不推免健保 主張每年1億提升醫療

記者蔡晉宇唐筱恬巫鴻瑋／台北18日電
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民進黨中執會17日正式提名吳淑瑾（左）參選澎湖縣長，身兼民進黨主席的賴清德總統（...
民進黨中執會17日正式提名吳淑瑾（左）參選澎湖縣長，身兼民進黨主席的賴清德總統（右）親自為吳淑瑾繫上競選背帶，並高呼「當選」。（記者曾學仁／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：民進黨提名吳淑瑾代夫出征參選澎湖縣長，陳光復暫停出面。
  • 重點二：吳淑瑾反對全縣免健保，主張每年挹注一億元強化醫療。
  • 重點三：國民黨與賴清德同步回應，澎湖與苗栗選戰正式升溫。

民進黨昨天正式提名，澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，同時也徵召民進黨立委林月琴參選苗栗市長。對於陳光復一直想推動的「全縣免健保」政見，吳淑瑾指出，她深刻反思後，認為這筆經費預算應轉做每年挹注新台幣1億元（約315.9萬美元），全面提升澎湖醫療，例如高薪聘請專科醫師長駐等。

國民黨澎湖縣長參選人陳振中說，台灣是一個充滿人情味的社會，在家人遭遇困難時願意挺身而出、分擔責任，這份心意相信大家都能理解與尊重，期待這場選舉能回歸政策與願景的討論。國民黨發言人牛煦庭說，民進黨不管澎湖縣長參選人是不是「代夫出征」，陣仗、組合都一樣，但國民黨有充分信心，要把澎湖縣拿回來。

身兼民進黨主席的賴清德總統指出，陳光復要連任是沒有問題的，但大年初一發生意外受傷，黨中央希望現階段陳能以安心養傷、恢復健康為優先，在選對會廣泛徵詢地方意見後，中執會最終決議提名吳淑瑾代表民進黨參選澎湖縣長。

吳淑瑾表示，陳光復這次意外受傷，讓她深刻體悟澎湖的醫療還要加強。陳光復任內爭取到緊急醫療直升機，拯救過澎湖無數鄉親的性命，這次陳光復的意外，緊急醫療直升機也救了他一命，因此，她深刻反思，如果一個月免去大家幾百元台幣健保費，遇到急病時找不到好的專科醫師、又沒有好的設備醫療、又要後送到台灣，錯失緊急醫療救援的時間，這才是澎湖鄉親最大的痛。

「我的第一個政見，也是最大的政見。」吳淑瑾指出，她要把這筆經費預算轉做每年挹注1億元，提升地方醫療，高薪聘請專科醫師長駐澎湖，並加強第一線醫護人員的福利、購買救命的儀器，不要讓澎湖的鄉親輾轉奔波，也請中央與總統在經費跟政策上支持澎湖。

賴總統也宣布，林月琴將帶著客家人堅毅踏實的精神返鄉參選，為苗栗市注入改革與進步的新力量。林月琴表示，30年來投身兒少與弱勢服務，「顧好每一個家」就是她參選初衷。

精華 FAQ

  • 賴清德表示，陳光復原本連任無虞，但因大年初一受傷，黨中央希望他先安心養傷、恢復健康，因此在廣泛徵詢地方意見後，決定改由吳淑瑾代表參選。

  • 她認為與其推動全縣免健保，不如把相關經費改為每年挹注一億元，集中改善澎湖醫療，包括高薪聘請專科醫師長駐、提升第一線醫護福利與購置救命設備。

  • 國民黨參選人陳振中希望選戰回歸政策與願景，牛煦庭則稱有信心拿回澎湖；賴清德則宣布吳淑瑾與林月琴出戰，強調提名安排是經地方徵詢後的決定。

民進黨 健保 國民黨

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