我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧奪金獲獎勵終身免費冰淇淋 劉美賢大讚這個口味

世界盃／席丹兒子是門將 精采撲救讓梅西豎起大拇指

饒慶鈴海峽論壇發聲恐遭查處 盧秀燕：封殺於心何忍？

台灣新聞組／台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市長盧秀燕（中）16日表示，國家處境非常困難，賴清德總統連過境其他國家都很困...
台中市長盧秀燕（中）16日表示，國家處境非常困難，賴清德總統連過境其他國家都很困難，縣市長願出訪幫人民發聲，賴總統應要心存感激，而非封殺。（記者陳敬丰／攝影）

台東縣長饒慶鈴預錄影片在海峽論壇為農產品發聲，傳出恐遭主管機關查處。台中市長盧秀燕昨聲援表示，饒慶鈴是為農業發聲，「民進黨封殺這些首長，就是封殺農民、封殺人民」；國家處境非常困難，賴清德總統連過境其他國家都很困難，有人願意幫忙出訪，賴總統應要心存感激，而非封殺。

盧秀燕昨表示，出訪歐洲很不容易，兩地距離遙遠，要搭3班飛機才能抵達，但市府團隊仍然要出訪，就是為了替台灣、台中尋找出路；國際處境相對困難，要想辦法盡量走出去，替國家和城市發聲。這段時間很多首長出訪歐洲、美國、新加坡，立法院長韓國瑜也親自帶團赴美，大家都在為台灣找生路。

盧秀燕也說，有些農業縣市長為了替城市的農業或產業發聲，希望參加今年的海峽論壇，無法參加的人也想透過錄影方式為農民發聲，卻被民進黨政府封殺，這不只是遏止首長發聲的權利，也在封殺農民、傷害人民，於心何忍？

盧秀燕表示，賴總統沒辦法到每個地方去，連過境其他國家都很困難，當有人願意幫忙出訪，賴總統應該要心存感激，並鼓勵、拜託其他人，而非封殺；台灣需要走出去，站在國際舞台，大家要替國家、替人民找出路與生路。

第11屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference,OOC）於肯亞蒙巴薩舉行，海洋委員會主委管碧玲昨天在臉書發文指出，今年第11屆會議，台方提出4項新承諾用於國家海洋治理，總金額逾1.17億美元（新台幣30億元），台灣代表團卻遭主辦國除名、官員電子入境遭無預警撤銷，率先抵達的團員遭扣留手機、護照，台灣在國際組織長期無法得到與貢獻相稱的地位與待遇，「這是我們熟悉的現實」。

管碧玲說，過去OOC至少維持對台灣代表團基本的尊重與接待，今年卻截然不同，大會報名系統原本存在的「台灣」選項無預警被移除，海委會國家海洋研究院長與國際處長原已取得入境許可遭突然取消。不過，管碧玲仍決定依計畫出席，但最早抵達的團員雖順利入境，卻在大會報到時遭遇長時間留滯；她譴責OOC打壓台灣，這樣的待遇不只是對台灣不尊重，更違背國際合作應有的精神。

外交部昨表示，對於中國施壓肯亞政府拒絕我國學者出席OOC會議等野蠻行徑，予以強烈抗議。

精華 FAQ

  • 因她以預錄影片在海峽論壇替台東農產品發聲，外界傳出主管機關可能因此查處。盧秀燕則認為，她是替農民與地方產業發聲，不應遭封殺。

  • 盧秀燕認為，政府若封殺想替農業與城市發聲的首長，就是在封殺農民與人民。她強調台灣國際處境困難，應鼓勵有人幫忙走出去，不該阻擋。

  • 管碧玲指出台灣代表團在肯亞OOC遭除名、入境許可被撤銷，待遇明顯不公；外交部則強烈抗議中國施壓肯亞，阻擋我國學者出席會議。

賴清德 民進黨 盧秀燕

上一則

新聞評論／送美夢、附戰爭 年輕世代會歡呼埋單嗎？

下一則

高大成獲聘國策顧問 藍酸罷團治國 蘇姿丰父蘇春槐任資政

延伸閱讀

饒慶鈴海峽論壇發聲將查處？ 在野轟犯什麼法

饒慶鈴海峽論壇發聲將查處？ 在野轟犯什麼法
邱垂正：饒慶鈴先前改行程見宋濤已違規1次 將依兩岸條例了解查處

邱垂正：饒慶鈴先前改行程見宋濤已違規1次 將依兩岸條例了解查處
海峽論壇開幕 洪秀柱：民進黨把賣水果也算統戰

海峽論壇開幕 洪秀柱：民進黨把賣水果也算統戰
盧秀燕結束訪歐：走出去，見到想見的人

盧秀燕結束訪歐：走出去，見到想見的人

熱門新聞

國民黨主席鄭麗文（右）12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時。圖為鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。（中央社）

秀照指鄭麗文會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉快道歉

2026-06-13 09:56
國民黨主席鄭麗文。(美聯社)

鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

2026-06-14 15:01
桃園市新屋區中山西路二段今日11時58分發生車禍，疑似白色自小客逆向行駛撞上聯結車肇事。(圖／桃園市消防局提供)

父告別式後載親友卻遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

2026-06-10 08:46
國民黨主席鄭麗文(前)10日拜會美國國會議員。(記者陳熙文／攝影)

傳美國安會取消與鄭麗文會面 藍：特定媒體故意詆毀

2026-06-11 10:02
台立法院長韓國瑜。(記者曾吉松／攝影)

韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

2026-06-16 09:41
台對美採購66架F-16C/D BLK70戰機，機上將搭載AN/ALQ-254電戰系統，且「我國為第一批使用該型電戰系統國家」。圖為編號6727、台灣空軍向美採購單座型F-16 Block70戰機。（圖／國防部提供）

觀察站／參與升級F-16美方反覆 台始料未及

2026-06-08 02:29

超人氣

更多 >
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制