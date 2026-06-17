饒慶鈴海峽論壇發聲恐遭查處 盧秀燕：封殺於心何忍？

台中市長盧秀燕（中）16日表示，國家處境非常困難，賴清德總統連過境其他國家都很困難，縣市長願出訪幫人民發聲，賴總統應要心存感激，而非封殺。（記者陳敬丰／攝影）

台東縣長饒慶鈴預錄影片在海峽論壇為農產品發聲，傳出恐遭主管機關查處。台中市長盧秀燕 昨聲援表示，饒慶鈴是為農業發聲，「民進黨 封殺這些首長，就是封殺農民、封殺人民」；國家處境非常困難，賴清德 總統連過境其他國家都很困難，有人願意幫忙出訪，賴總統應要心存感激，而非封殺。

盧秀燕昨表示，出訪歐洲很不容易，兩地距離遙遠，要搭3班飛機才能抵達，但市府團隊仍然要出訪，就是為了替台灣、台中尋找出路；國際處境相對困難，要想辦法盡量走出去，替國家和城市發聲。這段時間很多首長出訪歐洲、美國、新加坡，立法院長韓國瑜也親自帶團赴美，大家都在為台灣找生路。

盧秀燕也說，有些農業縣市長為了替城市的農業或產業發聲，希望參加今年的海峽論壇，無法參加的人也想透過錄影方式為農民發聲，卻被民進黨政府封殺，這不只是遏止首長發聲的權利，也在封殺農民、傷害人民，於心何忍？

盧秀燕表示，賴總統沒辦法到每個地方去，連過境其他國家都很困難，當有人願意幫忙出訪，賴總統應該要心存感激，並鼓勵、拜託其他人，而非封殺；台灣需要走出去，站在國際舞台，大家要替國家、替人民找出路與生路。

第11屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference,OOC）於肯亞蒙巴薩舉行，海洋委員會主委管碧玲昨天在臉書發文指出，今年第11屆會議，台方提出4項新承諾用於國家海洋治理，總金額逾1.17億美元（新台幣30億元），台灣代表團卻遭主辦國除名、官員電子入境遭無預警撤銷，率先抵達的團員遭扣留手機、護照，台灣在國際組織長期無法得到與貢獻相稱的地位與待遇，「這是我們熟悉的現實」。

管碧玲說，過去OOC至少維持對台灣代表團基本的尊重與接待，今年卻截然不同，大會報名系統原本存在的「台灣」選項無預警被移除，海委會國家海洋研究院長與國際處長原已取得入境許可遭突然取消。不過，管碧玲仍決定依計畫出席，但最早抵達的團員雖順利入境，卻在大會報到時遭遇長時間留滯；她譴責OOC打壓台灣，這樣的待遇不只是對台灣不尊重，更違背國際合作應有的精神。

外交部昨表示，對於中國施壓肯亞政府拒絕我國學者出席OOC會議等野蠻行徑，予以強烈抗議。