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支持廢監察院 泛藍謝政達、廖婉汝婉拒監委提名

台灣新聞組／台北17日電
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前藍委廖婉汝（本報資料照片）
前藍委廖婉汝（本報資料照片）

總統府提名新一屆監察院人事，泛藍系統有國民黨前立委廖婉汝及新北市前副市長謝政達入列，在台北市長蔣萬安呼籲，監委「全面封殺」、監院「先凍後廢」之後，兩人昨天接連發表聲明婉拒提名，並表達支持廢除監察院的立場。總統府昨天表示，尊重且遺憾。

總統府發言人郭雅慧昨說，賴清德總統提出相關提名，正是期待借重謝、廖兩人不同領域的專業、經驗與社會信望；對於社會持續關注監察院制度存廢及憲政改革議題，總統府充分理解，惟憲政制度的調整，應回到民主程序、社會共識與國會理性討論。在制度尚未完成變革前，憲政機關仍須依法運作，國家治理也不能因此空轉。

郭雅慧說，賴總統將持續秉持憲政責任，維繫監察院正常運作，也期盼立法院適時行使同意權之憲法職責；呼籲朝野以國家利益、人民權益為念，讓制度改革與憲政運作並行不悖。

謝政達表示，作為一名資深律師及卸任政務官，在收到監察委員提名徵詢時，是相信他憑藉多年行政歷練及在人權、勞動領域的經驗，能夠對於公正、快速回應國民對監察院的期待，並重建社會對監察院的信任，盡一己之力，這是他當初願意接受提名的初衷。

謝政達說，隨著監委名單公布，引發各界諸多討論，特別對於監察院的廢除，首次見到朝野各黨有所共識，民意亦多表同意，他認同此項主張，因此，提出婉拒監察委員提名聲明，並作為對立法院提出廢除監察院憲法修正案的具體支持。再次感謝賴總統的提名，也謝謝各界的關心與支持。

廖婉汝則表示，經過審慎思考，她決定婉拒監委提名；作為長期擔任中央民意代表的政治工作者，在收到監委提名徵詢時，是相信自己憑藉多年跟地方接觸的經驗，能公正、快速回應國民對監察院的期待，並重建社會對監察院的信任，盡一己之力，這是當初她願意接受提名的初衷。

廖婉汝指出，隨著監委名單公布，引發各界諸多討論，特別對於監察院的廢除，首次見到朝野各黨有所共識，民意亦多表同意，因此提出聲明，作為對立法院提出廢除監院修憲主張的支持；但也希望立院針對適合中華民國的憲政體制盡快完成修憲工作，以符民意期待。再次感謝這次提名，也謝謝各界關心。

據了解，國民黨高層周一分頭找謝、廖兩人懇談，盼能婉拒提名，並獲兩人同意。至於監院存廢態度，黨內人士表示，現階段只處理提名問題，尚未啟動監院存廢的討論。

國民黨團書記長林沛祥表示，重大人事案及制度改革攸關國家憲政運作，凝聚共識後再對外提出一致立場與具體主張。國民黨籍修憲委員會召委林思銘表示，他後續會在黨團大會提出，有共識就會在委員會提案；但目前即便提案廢監院，民進黨不同意也不會通過，因為需三分之二立委同意才能啟動修憲。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，賴清德總統內心也希望廢除監察院，並主張三權分立，但總統是「憲法的守護神」，不能隨便攪動；總統本來就要提名監委人選，在野黨立委因為人數多就否決，有點意氣用事。

民眾黨立法院黨團副總召王安祥昨說，民眾黨團早在去年提案廢除監察院，立法院修憲委員會去年也選出5位召委，現在可以說是萬事俱備只欠東風，藍綠兩黨應盡速召開修憲委員會。

民眾黨團總召陳清龍表示，民進黨過去主張廢除監察院，但執政10年以來毫無作為，因為監察院非常好用，監委更可拿來當酬庸、政治打手，甚至追殺在野黨。賴總統擔任台南市長期間就主張廢監院，監察院前院長陳菊也公開說希望自己是末代院長，但民進黨這次提好提滿，好像捨不得廢監院，「賴總統的主張、陳菊的承諾，變成一場騙局。」

民主文教基金會董事長桂宏誠說，廢監院要修憲，最後程序是公民複決投票，以18歲有投票權的修憲公民複決投票未通過的結果來看，廢監院幾無修憲通過可能，相關主張猶如「空包彈」。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，修憲目前不易，凍結監察院使其無法行使監察權，恐也不符憲法精神。癥結應該在「人」，在野黨現為國會多數，對於提名人選如覺不適任則可予以否決；立院固然不宜拒絕行使同意權，總統也有義務提出能經得起立院審查、具專業與適格性的人選。

新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。（本報資料照片）
新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 兩人都表示，看到監察院存廢議題在朝野間出現共識，民意也多支持廢院，因此決定婉拒提名，改以實際行動支持立法院提出的修憲主張。

  • 總統府表示尊重且遺憾，並強調賴清德提名是希望借重其專業經驗；同時主張制度改革應回到民主程序、社會共識與國會理性討論。

  • 國民黨尚未正式啟動存廢討論，但部分黨內支持修憲；民進黨內有人主張廢院卻仍提名；民眾黨則早已提案廢監院，要求盡速啟動修憲。

賴清德 國民黨 蔣萬安

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