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邱垂正：饒慶鈴先前改行程見宋濤已違規1次 將依兩岸條例了解查處

記者陳湘瑾／台北即時報導
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陸委會主委邱垂正今天出席立法院內政委員會前接受媒體採訪。(記者陳湘瑾／攝影)
陸委會主委邱垂正今天出席立法院內政委員會前接受媒體採訪。(記者陳湘瑾／攝影)

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，事後有匿名官員對媒體表示將交主管機關查處。立法院主委邱垂正重申，由於饒慶鈴先前已有違規紀錄，陸委會將依兩岸關係條例33條之1相關規定，會請主管機關內政部進行了解跟行政查處。

陸委會主委邱垂正今天出席立法院內政委員會前接受媒體採訪時表示，饒縣長在最近一次赴中國大陸就已經有違規，有更改行程見了宋濤，又沒有向移民署主管機關報備，已經被移民署違規一次。

他進一步表示，這次已經嚴正說明好幾次，禁止中央跟地方公務人員以任何形式參加海峽論壇，包括用視訊的方式，那因為前陣子饒慶鈴已經有一次違規，這次會以兩岸關係條例33條之1的相關規定，會請主管機關內政部進行了解跟行政查處。

邱垂正後續在回應民眾黨立委許忠信時強調，還沒有說饒慶鈴違法，只是說因為有人檢舉，就要請內政部相關主管機關針對有無違法進行了解，以及行政方面的查處，了解完才會知道有沒有違法。

大陸國台辦主任宋濤曾在去年1月4日傍晚在釣魚台國賓館會見來訪的台東縣長饒慶鈴一行。當時宋濤在釣魚台國賓館會見饒慶鈴，是陸方多年來首度有在此高規格會見台灣縣市首長的紀錄。

海峽論壇13日在大陸廈門登場，陸委會四日宣布禁止中央機關與地方政府人員參加。饒慶鈴改以影片在論壇發聲，她表示很遺憾陸委會沒有通過她的出訪申請，不能參加海峽論壇；距離年底釋迦產季還有一段時間，此時簽約能讓台東提早規畫與布局，對台東農民是莫大的鼓勵。

精華 FAQ

  • 他指出饒慶鈴上次赴中國大陸時，臨時更改行程會見宋濤，卻沒有向移民署等主管機關報備，因此已被認定有一次違規紀錄。

  • 陸委會表示，因先前已有違規情況，這次會依兩岸關係條例三十三條之一相關規定，請主管機關內政部進一步了解並進行行政查處。

  • 邱垂正強調，陸委會已多次明確禁止中央與地方公務人員以任何形式參加海峽論壇，包括透過視訊或預錄影片出席，以免觸及相關規範。

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