黑白集/反權勢霸凌 不要「鐵拳」要正義

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 本文借韓劇《鐵拳教育》反映社會對霸凌的憤怒，並批評台灣現實中面對權勢霸凌時常以和稀泥處理，真正需要的是公平正義而非私刑。

韓劇 《鐵拳教育》暴紅，劇中欲參選總統的議員之子在校作威作福，遭「教權保護局」懲治，連同議員也下台。這劇情，讓台灣觀眾聯想到「賴瑞隆之子霸凌同學」事件。但《鐵拳教育》只是爽劇，和現實大相逕庭。

《鐵拳教育》描述的雖是校園霸凌，但能打動人心，是因霸凌無所不在。近來，連應保護弱勢的勞動部、衛福部都上演霸凌事件，還有公務員因此輕生。所有政治人物都高喊「霸凌零容忍」，現實上，霸凌卻愈演愈烈。

以賴瑞隆之子霸凌為例，重點不在「孩子做了什麼」，而是「大人如何處理」。被霸凌者家長控訴校方消極處理、霸凌者家長卻擺出高姿態；被揭發後，賴瑞隆拒絕承認是霸凌，民進黨則護航「只是個八歲孩子」、「不要為難賴瑞隆」。賴瑞隆還獲提名參選高雄市長，民眾要向誰問公道？

況且，這並非個案。已故經貿辦副總談判代表顏慧欣，生前疑似遭長官霸凌；駐美代表俞大㵢夫妻，遭指控霸凌外館員工。但前者迄無下文，後者外交部則輕描淡寫稱，「已請俞大㵢改善溝通方式」。「霸凌零容忍」，遇到權勢者就轉彎。

《鐵拳教育》以私刑處理霸凌事件，在現實體制不太可能發生。民眾要的，不是以暴制暴的鐵拳，而是無差別的正義伸張。但以「和稀泥」面對權勢霸凌，如何反霸凌？