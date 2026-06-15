我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑因失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

愛德華空軍基地B-52轟炸機起飛後墜毀

蔣萬安新加坡演說舉台北像「火鍋」 分享Nvidia落腳、生生喝鮮乳

記者林麗玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
下午北市長蔣萬安出席李光耀世界城市獎講座演說分享生生喝鮮乳、輝達落腳台北。（北市...
下午北市長蔣萬安出席李光耀世界城市獎講座演說分享生生喝鮮乳、輝達落腳台北。（北市府提供）

北市長蔣萬安15日出席2026WCS世界城市高峰會開幕式，晚間頒獎典禮受頒「李光耀世界城市獎特別獎」；下午蔣出席李光耀世界城市獎講座演說分享生生喝鮮乳、輝達（Nvidia）落腳台北，表示當世界領先的人工智慧公司選擇一座城市，便是對這座城市未來投下信任票。

▲ 影片來源：聯合新聞網

蔣萬安也分享他身為市長的感悟，台北是一座擁有先進系統和尖端科技的城市，但它的核心是深厚的人文底蘊。 台北最大優勢並非微晶片，而是多元性，讓台北保持開放、創新和韌性。 

「這有點像台灣火鍋，它咕嘟咕嘟冒著泡、辣鮮香，或許會讓吃的人微微出汗，但各種食材的味道完美融合，讓人忍不住一口接一口地吃下去」，蔣用火鍋來形容城市的魅力，他說，身為市長，最終使命是保持台北這座「火鍋」的熱度，確保台北始終是一個開放包容的家園。

蔣萬安演說時表示，台北首次榮獲李光耀世界城市獎特別獎，對台北來說是一個里程碑的成就，深感榮幸。 一座城市存在的意義究竟是什麼，「在台北，答案很簡單，科技固然重要，經濟成長固然重要，但人永遠是第一位的」。蔣也分享兩個故事，台北如何將人文關懷融入智慧科技之中。

蔣舉生生喝鮮奶推動過程，鮮奶從農場到學校的運輸可能會有冷鏈物流難題。北市府充分利用台北獨一無二優勢，「便利商店密度」位居世界第二 ，提出如果把街角便利商店變成學校食堂延伸會怎麼樣？ 這聽起來無比浪漫，但實際操作起來卻如同坐雲霄飛車，無數個夜晚都在與各大零售連鎖店進行艱苦的談判。如今，台北的學生每周只需步行到樓下的便利商店，刷一下電子學生證「嗶」一聲，就能免費領取一盒鮮奶。

蔣萬安分享第二個故事，是今年北市迎來輝達首個海外總部落腳台北。蔣說，輝達到來遠不止於一萬個工作或17億美元投資。北市府正藉此契機重塑台北，將內湖、南港和士林三大科技園區整合為「台北科技集群」。 該科技集群將為台北下一代創新經濟奠定基礎。

蔣萬安提到，北市府目標簡單而明確：到2035年將台北打造成為世界頂尖的人工智慧城市之一，未來五年，台北將投資約10億新台幣，將人工智慧融入公共服務。蔣萬安說，台北的確是一座擁有先進系統和尖端科技的城市。但它的核心是深厚的人文底蘊。 北市最大的優勢並非微晶片，而是多元性。充滿活力、有時略顯喧鬧的文化，正是民主實踐的展現。正是這種文化，讓北市保持開放、創新和韌性。 這有點像台灣火鍋。「你們當中有人吃過台灣火鍋嗎？ 它咕嘟咕嘟冒著泡，辣鮮香，或許會讓你微微出汗，但各種食材的味道完美融合，讓你忍不住一口接一口地吃下去。」

蔣說， 身為市長，最終使命是保持台北這座「火鍋」的熱度，確保台北始終是一個開放包容的家園，歡迎所有年齡、性別、背景和文化的人們，就像火鍋裡的食材一樣，彼此融合。

蔣說，感謝李光耀世界城市獎委員會和理事會授予台北市這項殊榮。台北是一座以民主、多元、創新和無可比擬的溫暖而聞名的城市，誠摯地邀請各位到台北，品嘗美味的火鍋，在便利商店刷卡消費，親身感受這座幸福。

下午北市長蔣萬安出席李光耀世界城市獎講座演說分享生生喝鮮乳、輝達落腳台北。（北市...
下午北市長蔣萬安出席李光耀世界城市獎講座演說分享生生喝鮮乳、輝達落腳台北。（北市府提供）

精華 FAQ

  • 他在2026WCS世界城市高峰會期間，先於講座發表演說，晚間再領取李光耀世界城市獎特別獎，藉此向國際介紹台北的治理成果與城市願景。

  • 他指出台北善用便利商店密度高的優勢，解決鮮乳冷鏈配送問題，讓學生每週可到住家附近超商刷卡領鮮奶，展現科技與民生服務的結合。

  • 他說台北像台灣火鍋，各種元素雖然不同卻能融合共存，象徵城市的多元、開放與韌性，也表達市政目標是維持這座城市的包容熱度。

新加坡 蔣萬安 Nvidia

上一則

鄭麗文稱九二共識與一國兩制無關 陸委會：刻意模糊焦點並不足取

延伸閱讀

影／台北市榮獲「李光耀世界城市獎」 蔣萬安率團赴新加坡領獎

影／台北市榮獲「李光耀世界城市獎」 蔣萬安率團赴新加坡領獎
不只落腳北市...蔣萬安宣布：Nvidia與北市合作AI優化文湖線提升品質

不只落腳北市...蔣萬安宣布：Nvidia與北市合作AI優化文湖線提升品質
台灣站上世界AI頂端「靠的不是別人」 蔣萬安推崇這些前輩的遠見

台灣站上世界AI頂端「靠的不是別人」 蔣萬安推崇這些前輩的遠見
Nvidia飛碟屋總部落腳北士科 蔣萬安揭「最佳觀賞點」

Nvidia飛碟屋總部落腳北士科 蔣萬安揭「最佳觀賞點」

熱門新聞

國民黨主席鄭麗文（右）12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時。圖為鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。（中央社）

秀照指鄭麗文會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉快道歉

2026-06-13 09:56
「海巡09」號是中國首艘萬噸級深遠海綜合指揮旗艦。 取自中國海事公眾號

中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域

2026-06-07 15:14
桃園市新屋區中山西路二段今日11時58分發生車禍，疑似白色自小客逆向行駛撞上聯結車肇事。(圖／桃園市消防局提供)

父告別式後載親友卻遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

2026-06-10 08:46
台對美採購66架F-16C/D BLK70戰機，機上將搭載AN/ALQ-254電戰系統，且「我國為第一批使用該型電戰系統國家」。圖為編號6727、台灣空軍向美採購單座型F-16 Block70戰機。（圖／國防部提供）

觀察站／參與升級F-16美方反覆 台始料未及

2026-06-08 02:29
國民黨主席鄭麗文。(美聯社)

鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

2026-06-14 15:01
國民黨主席鄭麗文(前)10日拜會美國國會議員。(記者陳熙文／攝影)

傳美國安會取消與鄭麗文會面 藍：特定媒體故意詆毀

2026-06-11 10:02

超人氣

更多 >
能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？
長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字