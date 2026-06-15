蔣萬安新加坡演說舉台北像「火鍋」 分享Nvidia落腳、生生喝鮮乳

下午北市長蔣萬安出席李光耀世界城市獎講座演說分享生生喝鮮乳、輝達落腳台北。（北市府提供）

北市長蔣萬安 15日出席2026WCS世界城市高峰會開幕式，晚間頒獎典禮受頒「李光耀世界城市獎特別獎」；下午蔣出席李光耀世界城市獎講座演說分享生生喝鮮乳、輝達（Nvidia ）落腳台北，表示當世界領先的人工智慧公司選擇一座城市，便是對這座城市未來投下信任票。

▲ 影片來源：聯合新聞網

蔣萬安也分享他身為市長的感悟，台北是一座擁有先進系統和尖端科技的城市，但它的核心是深厚的人文底蘊。 台北最大優勢並非微晶片，而是多元性，讓台北保持開放、創新和韌性。

「這有點像台灣火鍋，它咕嘟咕嘟冒著泡、辣鮮香，或許會讓吃的人微微出汗，但各種食材的味道完美融合，讓人忍不住一口接一口地吃下去」，蔣用火鍋來形容城市的魅力，他說，身為市長，最終使命是保持台北這座「火鍋」的熱度，確保台北始終是一個開放包容的家園。

蔣萬安演說時表示，台北首次榮獲李光耀世界城市獎特別獎，對台北來說是一個里程碑的成就，深感榮幸。 一座城市存在的意義究竟是什麼，「在台北，答案很簡單，科技固然重要，經濟成長固然重要，但人永遠是第一位的」。蔣也分享兩個故事，台北如何將人文關懷融入智慧科技之中。

蔣舉生生喝鮮奶推動過程，鮮奶從農場到學校的運輸可能會有冷鏈物流難題。北市府充分利用台北獨一無二優勢，「便利商店密度」位居世界第二 ，提出如果把街角便利商店變成學校食堂延伸會怎麼樣？ 這聽起來無比浪漫，但實際操作起來卻如同坐雲霄飛車，無數個夜晚都在與各大零售連鎖店進行艱苦的談判。如今，台北的學生每周只需步行到樓下的便利商店，刷一下電子學生證「嗶」一聲，就能免費領取一盒鮮奶。

蔣萬安分享第二個故事，是今年北市迎來輝達首個海外總部落腳台北。蔣說，輝達到來遠不止於一萬個工作或17億美元投資。北市府正藉此契機重塑台北，將內湖、南港和士林三大科技園區整合為「台北科技集群」。 該科技集群將為台北下一代創新經濟奠定基礎。

蔣萬安提到，北市府目標簡單而明確：到2035年將台北打造成為世界頂尖的人工智慧城市之一，未來五年，台北將投資約10億新台幣，將人工智慧融入公共服務。蔣萬安說，台北的確是一座擁有先進系統和尖端科技的城市。但它的核心是深厚的人文底蘊。 北市最大的優勢並非微晶片，而是多元性。充滿活力、有時略顯喧鬧的文化，正是民主實踐的展現。正是這種文化，讓北市保持開放、創新和韌性。 這有點像台灣火鍋。「你們當中有人吃過台灣火鍋嗎？ 它咕嘟咕嘟冒著泡，辣鮮香，或許會讓你微微出汗，但各種食材的味道完美融合，讓你忍不住一口接一口地吃下去。」

蔣說， 身為市長，最終使命是保持台北這座「火鍋」的熱度，確保台北始終是一個開放包容的家園，歡迎所有年齡、性別、背景和文化的人們，就像火鍋裡的食材一樣，彼此融合。

蔣說，感謝李光耀世界城市獎委員會和理事會授予台北市這項殊榮。台北是一座以民主、多元、創新和無可比擬的溫暖而聞名的城市，誠摯地邀請各位到台北，品嘗美味的火鍋，在便利商店刷卡消費，親身感受這座幸福。

下午北市長蔣萬安出席李光耀世界城市獎講座演說分享生生喝鮮乳、輝達落腳台北。（北市府提供）