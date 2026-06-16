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新聞眼／戰爭陰影籠罩 學生服勤動員 發成長津貼又如何？

聯合新聞網「重磅快評」
賴清德總統一手主導政策利多，助攻選舉意味濃厚。（記者杜建重／攝影）
賴清德總統一手主導政策利多，助攻選舉意味濃厚。（記者杜建重／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

教育部推動學生服勤動員準備計畫再掀爭議，雖強調與軍事無關，仍被質疑加深校園戰爭焦慮；文章並批評賴政府以津貼拚少子化，卻未解決年輕世代的不安。

教育部近期頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，詳載學校配合國軍12級戒備如何編組動員學生，有學校公告後引發議論，校方急撤公告；弔詭的是，賴政府為緩解少子化危機豪擲千億強推成長津貼，賴總統拍板以行政命令推動，綠營盛讚為靈活運用行政權，卻未看到少子化危機正是來自下一代終將面對戰爭的焦慮，賴有對症下藥嗎？

外界質疑其來有自，因為2023年教育部就曾推動「青年服勤同意書」，引發爭議後喊停，主因是這份同意書引發恐慌，擔憂是否要送學生上戰場，教育部長隨後致歉並宣布停用「青年服勤同意書」、停止建置學生名冊。

如果上次引發恐慌，這次引發議論也在理解之中，否則土庫商工也沒必要撤下公告。教育部事後澄清，現行計畫沒有要求學生填具或簽署同意書，也沒有建立學生名冊，相關計畫核心在於校園安全與應變教育，絕對與軍事動員或讓學生上戰場無關。

問題是，如果真與軍事動員或讓學生上戰場無關，教育部就應該理直氣壯要求各校配合宣導，以落實計畫目標，但土庫工商自行撤下公告，甚至有部分學校根本未公告，難道這個計畫可有可無？還是不宜公開檢視、討論？

新計畫除了沒有「造冊、簽同意書」，計畫內「青年服勤」、「人力動員」、「全民防衛動員」、「城鎮韌性演習」等字眼，無一不是偷渡動員、作戰的概念，遑論還列出「國軍二級加強戒備」與「國軍一級加強戒備」，提及戰時後勤編組，怎能期待不會觸動家長們的焦慮？民進黨又是用什麼心態來疼惜下一代？  

選舉將至，賴清德豪擲千億推出5000台幣成長津貼，不僅被視為助攻年底選戰的利多，更被解讀為賴布局連任的起手式。

但少子化危機並非只靠發津貼可以解決，賴清德即使繞過國會，但根本問題在於年輕人看不到未來。賴清德當選不久提出「和平四大支柱」闡述保衛台海和平的計畫，除了強化國防力量、建構經濟安全、強化民主夥伴關係，還要建立穩定而有原則的兩岸關係領導力。

可惜的是，賴清德嘴巴說樂意與中國大陸交流合作，促進兩岸和平共榮，但交流平台卻一一裂解，連台東縣長赴陸參加「海峽論壇」都要駁回，改以預錄影片致詞，陸委會還警告有違法疑慮。如果連賣農產品都不行，難道不是無止境的製造煙硝味？

賴清德藉強勢收攏行政權以確保成長津貼政策明年初能上路；但當戰爭陰影籠罩校園，賴即使成功地拿了人民納稅錢發放成長津貼又如何？打贏了2026，2028再下一城，年輕人與戰爭距離卻愈來愈近，民進黨及賴清德的勝利又如何？

精華 FAQ

  • 因計畫內容出現青年服勤、人力動員、全民防衛動員等字眼，且提到不同戒備層級與戰時後勤編組，讓外界擔心校園動員與戰爭準備被包裝進教育體系。

  • 2023年教育部推動青年服勤同意書後，引發家長與社會恐慌，擔心學生被送上戰場。教育部長隨後道歉，並宣布停用同意書、停止建置學生名冊。

  • 文章認為發津貼只能短期刺激生育，無法解決年輕人對未來與戰爭的焦慮。若兩岸緊張與校園動員疑慮未解，再多補助也難真正改善少子化。

教育部

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