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影／台北市榮獲「李光耀世界城市獎」 蔣萬安率團赴新加坡領獎

記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
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新加坡2026年「李光耀世界城市獎」即將舉行，台北市榮獲「特別獎」，該獎項被譽為...
新加坡2026年「李光耀世界城市獎」即將舉行，台北市榮獲「特別獎」，該獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」，台北成為全台唯一獲此殊榮的城市。台北市長蔣萬安14日率團飛往新加坡領取這個獎項。（記者黃仲明／攝影）

新加坡2026年「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize），將於新加坡舉行，台北市榮獲「特別獎」（Special Mention）。該獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」，為全球城市治理領域最具權威性的國際榮譽之一，台北成為全台唯一獲此殊榮的城市。台北市長蔣萬安14日率團飛往新加坡領取這個獎項。

▲ 影片來源：聯合新聞網

蔣萬安表示，今年3月他就跟市民報告這個好消息，這次和全球各大城市競爭脫穎而出，獲得2026新加坡李光耀城市獎特別獎的殊榮，也是台灣第一次有獲得此獎項的城市，非常榮幸能到新加坡領獎，他特別感謝歷任台北市長、市府團隊及所有公務人員以及公私協力長期的努力、付出，才有今天的成果。

蔣萬安指出，除了參與論壇，也藉此機會分享台北市過去幾年具體的市政成果，也會跟倫敦、布達佩斯等全世界主要城市的市長交換意見，相互交流彼此學習。同時利用此行跟新加坡政府進行實質交流，包括參訪榜鵝數位園區，了解如何透過open digital platform（odp）平台，跨部會、跨局處，包括結合交通、能源以及物聯網來進行整合。

蔣萬安說，市府團隊也會找時間參訪新加坡國家體育場館，了解新加坡政府如何推動演唱會經濟，這次的行程非常緊湊，也期待這次訪問新加坡除了參與論壇分享成果，也能透過實質交流，推進未來具體的合作方式。

媒體詢問，怎麼看待民進黨台北市長參選人沈伯洋說這個獎是歷任市長政績的累積？蔣萬安指出，市政一定是一棒接一棒，特別感謝歷任市長、市府團隊，更感謝所有市民朋友共同努力付出，同時要非常感謝所有公務人員，有他們的努力辛勞才能有今天的成果，公務人員的努力跟付出不容抹殺，這份榮耀是屬於大家的，他一定會好好守護這樣的成績，也會在這樣的基礎之上繼續努力，讓台北不斷進步，努力讓全世界、國際社會看到台灣、看到台北。

由於沈伯洋參選至今不斷提出市政問題並且希望跟蔣萬安辯論，對此蔣萬安說，他每天都在面對各式各樣的市政問題，也一一針對問題、回應、說明，更用實際、具體的行動推動各項市政建設，各方好的建議都願意聆聽參考。

台北市於2026新加坡「李光耀世界城市獎」榮獲「特別獎」，台北市長蔣萬安14日率...
台北市於2026新加坡「李光耀世界城市獎」榮獲「特別獎」，台北市長蔣萬安14日率團前往領獎並於桃機受訪。（記者黃仲明／攝影）

精華 FAQ

  • 台北市獲得2026年李光耀世界城市獎的「特別獎」，該獎被視為城市治理領域的重要國際榮譽，台北也成為全台第一個獲此獎項的城市。

  • 蔣萬安除了出席頒獎與論壇、分享台北市政成果，也將與倫敦、布達佩斯等城市市長交流，並參訪榜鵝數位園區與新加坡國家體育場館。

  • 蔣萬安強調市政是一棒接一棒的成果，感謝歷任市長、市府團隊與公務人員的努力，也表示會在既有基礎上持續推動台北進步。

新加坡 諾貝爾獎 蔣萬安

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