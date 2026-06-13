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台中女力 盧秀燕赴奧見證75年首位華人女會長張麗莉接掌FIABCI

記者趙容萱／台中即時報導
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台中市長盧秀燕（左）致贈紀念品給張麗莉（右），並承諾市府將力挺在台中舉辦的fia...
台中市長盧秀燕（左）致贈紀念品給張麗莉（右），並承諾市府將力挺在台中舉辦的fiabci國際貿易交流會。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕13日率團出席世界不動產聯合會FIABCI世界會長交接晚宴，見證新任世界會長張麗莉接任。盧秀燕表示，張麗莉來自台中，為該會75年來首位華人女會長，她與全體台中市民都感到無比驕傲，市府會力挺張麗莉，確保今年9月在台中舉辦的FIABCI國際貿易交流會圓滿成功。

盧秀燕率團訪歐之旅，13日先到訪奧地利巴登市政府，會晤國會議員兼市長辛策麗Carmen Jeitler-Cincelli，兩名女性首長在市政治理上高度契合，雙方深入交流議會體制、城市行銷、觀光產業、教育政策、家庭支持等議題。

盧秀燕表示，巴登市以溫泉與葡萄酒聞名，更擁有悠久的音樂與藝術傳統，曾是貝多芬、莫札特等音樂家常駐之地。台中擁有歌劇院、媽祖遶境、爵士音樂節等文化特色，與巴登市的攝影節、皇家帝國節、葡萄酒節等慶典相互輝映，期待雙方更緊密合作，共展城市魅力。

盧秀燕晚間出席FIABCI世界會長交接晚宴，由現任中華民國不動產協進會理事長暨FIABCI台灣分會會長張麗莉接任2026至2027世界會長一職，這也是FIABCI成立75年來首位華人女性會長。

盧秀燕表示，張麗莉來自台中，並創下歷史，成為FIABCI首位來自台灣的女性世界會長。她與全體台中市民都感到無比驕傲，並承諾台中市政府全力支持張麗莉世界會長，確保今年9月在台中舉辦的「2026年世界不動產聯合會國際貿易交流會 盛會圓滿成功。

台中市長盧秀燕13日率團出席FIABCI世界會長交接晚宴。（台中市政府提供）
台中市長盧秀燕13日率團出席FIABCI世界會長交接晚宴。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕（右三）率團訪會晤奧地利巴登市長辛策麗（中）。（台中市政府提供）
台中市長盧秀燕（右三）率團訪會晤奧地利巴登市長辛策麗（中）。（台中市政府提供）

精華 FAQ

  • 她出席世界不動產聯合會FIABCI世界會長交接晚宴，見證張麗莉接任2026至2027世界會長，並表達台中市府對這項國際盛事的支持與祝賀。

  • 張麗莉成為FIABCI成立75年來首位華人女性世界會長，也是在這個國際組織中首位來自台灣的女性領導者，象徵台灣與華人社群的重要突破。

  • 雙方深入討論議會體制、城市行銷、觀光產業、教育政策與家庭支持等議題，盧秀燕也盼台中與巴登在文化節慶與城市魅力上深化合作。

華人 盧秀燕

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