相隔9天 柯志恩、賴瑞隆民調差距擴大至17.8％

凱達格蘭基金會執行長、高雄市前議員陳致中常與民進黨市長參選人賴瑞隆同框參加活動，圖為兩人在上月出席前鎮區健行活動的檔案照片。(取自陳致中臉書)

繼TVBS民調 中心6月3日公布民調後，新台灣國策智庫今日發布最新一份高雄市長民調結果，民進黨 提名人賴瑞隆支持度46.2％、國民黨 提名人柯志恩28.4%，兩人差距17.8個百分點。柯辦表示，上次民調柯志恩被質疑自產自銷，這次民調是由表態支持特定候選人的凱達格蘭基金會執行長陳致中操刀發布，按照賴瑞隆的邏輯，算不算也是一種「自產自銷」？

下屆高雄市長選情受關注，「上報」5月5日公布委託山水民調公司進行民調，賴瑞隆支持度47%領先柯志恩30.7%，雙方差距16.3個百分點。TVBS民調中心3日公布高雄市長選舉民調，民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%、國民黨參選人柯志恩支持度39.7%，雙方差距0.6個百分點。

凱達格蘭基金會執行長陳致中今日主持記者會，公布「新台灣國策智庫」所執行的最新民調。對於結果，柯志恩競選辦公室表示，各種民意調查都會作為重要參考，將持續秉持虛心檢視的態度，踏實爭取市民認同。

柯辦表示，日前TVBS民調顯示柯志恩與賴瑞隆差距僅0.6%，綠營人士群起猛攻、質疑公正性，並批評這是「自產自銷」。但陳致中今年5月曾在個人臉書發文，公開表態陪同「未來市長」賴瑞隆出席活動。由立場如此鮮明、早已表態支持特定候選人的執行長來操刀發布民調，按照賴瑞隆的邏輯，這算不算也是一種「自產自銷」？

柯辦指出，賴瑞隆在大罷免期間曾公開表示：「如果連TVBS的民調都不相信，你還能信誰？」結果近期一看到對自己不利的數據，便立刻上演集體失憶，帶頭翻桌質疑民調的公信力，昨是今非的態度令人啼笑皆非。

柯競辦強調，民調是傾聽民意的工具，而非選票本身，更不該是政治操作的遮羞布。呼籲綠營，與其花費心思大玩「贏的民調就相信、輸的民調就抹黑」的雙重標準，試圖轉移社會輿論焦點，不如拿出政治人物應有的擔當，認真傾聽高雄市民最真實的心聲。