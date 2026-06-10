台灣站上世界AI頂端「靠的不是別人」 蔣萬安推崇這些前輩的遠見

台北市長蔣萬安下午參加「國鼎智慧城市論壇」致詞。（取材自UDN直播畫面）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蔣萬安稱台灣站上AI頂端，源於李國鼎孫運璿等前輩遠見。

蔣萬安稱台灣站上AI頂端，源於李國鼎孫運璿等前輩遠見。 重點二： 台北市已訂AI作業指引並設競爭型預算，推動市政導入AI

台北市已訂AI作業指引並設競爭型預算，推動市政導入AI 重點三：輝達海外總部落腳北士科，預計創造逾萬職缺並帶動聚落。

台北市長蔣萬安 下午參加「國鼎智慧城市論壇」致詞時指出，台灣今天能站上世界的頂端，成為 AI Revolution 的 Epicenter(中心)，靠的不是別人，是包括李國鼎、孫運璿這些前輩的遠見、勇氣、果決，以及堅持做對的事情，才有今天的成就。

蔣萬安指出，AI的浪潮正席捲全球，每一個國家都如火如荼擘畫自己的AI大戰略，這讓他想起李國鼎先生講過一句話，「每一個國家年年都在賽跑，如果不加倍努力，只是維持原本的紀錄，就會很快被其他國家超越。」

蔣萬安致詞除了推崇李國鼎、孫運璿，也說「今天換成我們，來為台灣未來的 50 年，打下深厚的基礎」，且不只是國家，城市也必須全力以赴。

蔣萬安說，台北市在前年，率先全國訂定「市政府人工智慧 作業指引」，明確規範鼓勵市府導入AI、運用AI，同時也避免誤踩法律紅線；第二，市府有5年競爭型預算，鼓勵各單位來運用 AI，所以包括1999市民熱線，每一通電話處理時間節省90%。

另外，他說，今年的智慧城市，台北市也展示了很多具體落地的政策，包括急重症的救護、包括地底下的自來水管網等等，其實也是共同要打造智慧韌性城市這個目標前進。

蔣萬安指出，今年2月很高興完成和輝達（NVIDIA）的正式簽約海外總部進駐北士科，未來預計帶進超過1萬個工作機會，從新建到營運至少投入400億元（台幣，下同，約12.6億美元）。且當時也特別要求說輝達要來簽約、要深耕台北，一定要在台北設立子公司，資本額不能低於10億，目前增資到13億。

蔣萬安說，希望輝達深耕落腳台北，帶來群聚磁吸的效應，讓供應鏈夥伴、讓更多國內外優秀 AI 人才都能匯聚在這邊。所以這一切其實只是開始，希望持續努力，讓台北成為 AI 產業發展最強的一顆心臟。