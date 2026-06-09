北市選戰/沈伯洋「天際線」 柯文哲聽不懂 蔣萬安也開酸

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）。（記者曾原信／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 沈伯洋談大台北天際線與交通路網，遭柯文哲稱聽不懂。

沈伯洋談大台北天際線與交通路網，遭柯文哲稱聽不懂。 重點二： 蔣萬安表示市府願開放討論，但須提出具體問題與解方。

蔣萬安表示市府願開放討論，但須提出具體問題與解方。 重點三：沈批市府扭曲原話，並指公務員假日發稿參與政治攻防。

民進黨台北市長參選人沈伯洋 近日因台北大縱走議題與市府數度交鋒，由於該政策是前市長柯文哲 時代開始規畫，柯昨天被媒體問到沈所提的「天際線」看法直言「聽不懂」，還稱沈說天際線第一個想到是鐵皮屋頂。台北市長蔣萬安 昨也被問，是否聽得懂沈伯洋的大縱走結合天際線？蔣說，市府對各界的建議，都抱持開放態度，「但前提是必須要了解具體的問題、提出具體的解方」，所有市民才能了解、才能聽得懂。

媒體也追問，沈伯洋稱自己的發言被外界扭曲？他其實是在講「交通路網」？蔣萬安說，關於交通路網，其實公運處及大地處也都已經有清楚、完整的說明，民眾對於大地處公運處的說明後，都會很清楚。

沈伯洋表示，大台北天際線大約是2016、17年，由山友提出以台北盆地為主的一個登山的路線，並非他提出來，既然是民眾提出來的意見理應要尊重，且提出這個概念也是在柯市府時代，「柯可能有點誤會」。

話鋒一轉，沈伯洋直言，近日不管是國民黨還是北市府，都會刻意曲解他的原話攻擊他，甚至把他沒有講過的話塞進他的嘴巴，包含他提過「大台北天際線」是針對交通網絡改善討論，卻被市府應說成要在這邊蓋步道。

沈伯洋感嘆，這一兩年一直遇到類似事情，讓他覺得很難過，看到基層公務人員來承擔這樣的一個政治攻防，他也覺得是非常不妥當，「即使是蔣萬安本人應該也不太同意這樣的一個做法」。把這些新聞稿當作是個人臉書在發，局處更變成蔣萬安競選總部，內容還充斥了一些他完全沒有講過的話，以這樣的一個方式來打這場選戰，市民不會買單。

北市大地處昨早發新聞稿駁民進黨參選人沈伯洋「天際線」說法，反遭沈質疑蔣市府讓基層公務員假日發新聞稿政治攻擊「匪夷所思」。市府副發言人蔡畹鎣反擊，市府本應針對外界不實指控回應，難道只能任由別人攻擊，不能還手？假日只有沈可以批評市府，市府不能澄清事實、捍衛同仁清白？