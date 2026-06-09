北市選戰/沈伯洋「天際線」 柯文哲聽不懂 蔣萬安也開酸
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民進黨台北市長參選人沈伯洋近日因台北大縱走議題與市府數度交鋒，由於該政策是前市長柯文哲時代開始規畫，柯昨天被媒體問到沈所提的「天際線」看法直言「聽不懂」，還稱沈說天際線第一個想到是鐵皮屋頂。台北市長蔣萬安昨也被問，是否聽得懂沈伯洋的大縱走結合天際線？蔣說，市府對各界的建議，都抱持開放態度，「但前提是必須要了解具體的問題、提出具體的解方」，所有市民才能了解、才能聽得懂。
媒體也追問，沈伯洋稱自己的發言被外界扭曲？他其實是在講「交通路網」？蔣萬安說，關於交通路網，其實公運處及大地處也都已經有清楚、完整的說明，民眾對於大地處公運處的說明後，都會很清楚。
沈伯洋表示，大台北天際線大約是2016、17年，由山友提出以台北盆地為主的一個登山的路線，並非他提出來，既然是民眾提出來的意見理應要尊重，且提出這個概念也是在柯市府時代，「柯可能有點誤會」。
話鋒一轉，沈伯洋直言，近日不管是國民黨還是北市府，都會刻意曲解他的原話攻擊他，甚至把他沒有講過的話塞進他的嘴巴，包含他提過「大台北天際線」是針對交通網絡改善討論，卻被市府應說成要在這邊蓋步道。
沈伯洋感嘆，這一兩年一直遇到類似事情，讓他覺得很難過，看到基層公務人員來承擔這樣的一個政治攻防，他也覺得是非常不妥當，「即使是蔣萬安本人應該也不太同意這樣的一個做法」。把這些新聞稿當作是個人臉書在發，局處更變成蔣萬安競選總部，內容還充斥了一些他完全沒有講過的話，以這樣的一個方式來打這場選戰，市民不會買單。
北市大地處昨早發新聞稿駁民進黨參選人沈伯洋「天際線」說法，反遭沈質疑蔣市府讓基層公務員假日發新聞稿政治攻擊「匪夷所思」。市府副發言人蔡畹鎣反擊，市府本應針對外界不實指控回應，難道只能任由別人攻擊，不能還手？假日只有沈可以批評市府，市府不能澄清事實、捍衛同仁清白？
沈伯洋表示，他談的大台北天際線源自山友意見，核心是在討論台北盆地登山路線與交通網絡改善，並非外界說的要在當地直接蓋步道。 柯文哲直言聽不懂，還把天際線聯想到鐵皮屋頂；蔣萬安則說市府願意聽建議，但前提是問題與解方要具體，民眾才聽得懂。 沈伯洋認為市府與國民黨刻意曲解他的原話，甚至把沒講過的內容塞進他嘴裡，還讓基層公務員假日發新聞稿參與政治攻防。
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沈伯洋表示，他談的大台北天際線源自山友意見，核心是在討論台北盆地登山路線與交通網絡改善，並非外界說的要在當地直接蓋步道。
柯文哲直言聽不懂，還把天際線聯想到鐵皮屋頂；蔣萬安則說市府願意聽建議，但前提是問題與解方要具體，民眾才聽得懂。
沈伯洋認為市府與國民黨刻意曲解他的原話，甚至把沒講過的內容塞進他嘴裡，還讓基層公務員假日發新聞稿參與政治攻防。
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