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冷眼集／北市府政治攻防？高市府早啟動選戰了

聯合新聞網「重磅快評」
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民進黨台北市長參選人沈伯洋批北市的步道有斷點與交通規畫，北市府大地處發稿回應，沈...
民進黨台北市長參選人沈伯洋批北市的步道有斷點與交通規畫，北市府大地處發稿回應，沈指市府假日發稿是變相加班、政治攻防。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沈伯洋批北市大縱走規畫不足，認為步道與交通接駁欠缺整體串連。
  • 重點二：北市府大地處反駁稱已有低碳接駁方案，並強調生態保護與滿意度高。
  • 重點三：文章主張高雄市府假日發稿更積極，質疑沈伯洋對北市與高雄標準不一。

民進黨台北市長參選人沈伯洋再掀話題，矛頭指向北市的步道與交通規畫，指「台北大縱走」是前市長柯文哲任內的計畫，批現任市長蔣萬安缺乏新作為與重大改善，北市府大地處發稿回應沈「外行」，沈卻歪樓反批市府假日發稿是變相加班、政治攻防。沈若真有料的話，其實應多談一點政見，公務單位假日發新聞稿已成常態，如果北市府不行，高雄市政府為什麼可以？

沈伯洋投入北市選戰，攻勢一波波，但始終未聚焦。繼鼠患及城市交流之後，假日期間又批北市府的步道規畫「未做好交通接駁與整體串連」，認為既有走法與跨縣市的「大台北天際線」存在斷點，應針對整體步道系統進行更完善規劃。

步道有無存在斷點及交通規畫，其實是個好議題。沈伯洋提出質疑後，北市府大地工程處發布新聞稿說明，強調台北大縱走現已規畫30分鐘內可銜接大眾運輸的「A進B出」低碳方案，全市18處步道群皆可透過公車、捷運抵達，根據調查，整體滿意度達95.6%；大地處並表示反對盲目開發，針對天際線斷點的說法，認為大台北天際線包含險惡地形的硬核探勘路線，若為了要連接而強行開闢將嚴重破壞自然。

就沈伯洋提出的質疑，北市府大地處的回應相當完整，除了交通路線說明，還兼及環境生態保護，可說是廣度深度都照顧到了。沈伯洋提出問題，北府大地處作回應，不是很正常的議題交鋒？如果沒有解答沈伯洋的質疑，沈可再發動第二波攻防，但沈突然不再談大縱走的交通規畫、天際線的生態環境保護 ，馬上轉向公務員變相加班、投入政治攻防，著實令人不解。

公務員假日發新聞稿是不是變相加班、政治攻防？其實很難界定，在實務上也非北市府獨有，中央各部會及地方縣市政府也常在假日週末發稿回應輿情，沈伯洋以此非難北市府，形同要求北市府在假日被批評，只能挨打不能還手，並不合理。更要問的是：沈伯洋有以相同標準要求高雄市政府嗎？

比起北市府大地處假日發新聞稿，高雄市政府假日發稿的情況恐有過之而無不及。面對國民黨市長參選人柯志恩的強攻，高雄市政府幾乎是全場緊迫盯人，只要柯一出招，高雄市府馬上就有回應，不僅發新聞稿，還製作圖卡、哏圖回擊。如果沈伯洋說北市府大地處是投入政治攻防，高雄市政府根本已經啟動選戰模式了。 

最著名的案例即是小港柏油山的事件，柯志恩偕藍營議員赴現場會勘，批評該處被非法堆置大量的工程刨除物料、廢瀝青與營建廢棄物，整片林地變成禿頂，質疑高市府環保局等單位包庇，高雄市政府怒斥「烏龍爆料」，水利局、環保局連續發布新聞稿與圖卡回擊，痛批抹黑與政治操作。

不僅如此，高雄市府還發動一條龍攻擊，除了市府小編在深夜加班製作圖卡，甚至連無關政治攻防的24個區公所粉專也都同步分享攻擊柯的貼文，市政府發言人還說這是「市政一體，配合市府澄清」。沈伯洋如果真的在意政治防防，真應該好好研究高雄市的案例。

再談變相加班，恐怕勞動部也不敢表示意見， 因為勞動部根本沒有以身作則，勞動部不僅常在假日發布新聞稿回應時事議題與澄清輿情，甚至設有常態性的假日輿情回應機制，勞動部長洪申翰上任之初 ，還曾因要求員工假日開會作簡報挨轟「血汗部」、「慣老闆」，洪為此道歉。如果勞動部也認同沈伯洋，要不要順便也查一下高雄市府有無「變相加班」？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

精華 FAQ

  • 他聚焦台北大縱走與相關步道規畫，質疑交通接駁不足、跨區串連有斷點，並認為北市缺乏新的重大作為，希望市府提出更完整的整體步道系統方案。

  • 大地處表示台北大縱走已規畫可在三十分鐘內銜接大眾運輸的A進B出方案，全市步道多能搭公車或捷運抵達，並強調不宜為串連而破壞自然環境。

  • 作者指出高雄市府面對柯志恩時常在假日迅速發稿、做圖卡回擊，甚至動員區公所粉專；勞動部也有假日輿情機制，藉此反駁北市府假日發稿並非特例。

沈伯洋 柯文哲 蔣萬安

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