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跳土風舞憶童年趣事 李四川允推全民運動…全場喊「川伯加油」

記者張策／新北即時報導
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國民黨新北市長參選人李四川上台與大家一起跳土風舞。（記者張策／攝影）
國民黨新北市長參選人李四川上台與大家一起跳土風舞。（記者張策／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李四川出席樹林土風舞活動，與上百名愛好者同樂。
  • 重點二：他回憶童年土風舞課趣事，提到塑膠袋拉手完成動作。
  • 重點三：李四川承諾若返新北服務，將持續推動全民運動政策。

國民黨新北市長參選人李四川7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動，與上百名土風舞愛好者同樂。李四川致詞時分享童年跳土風舞的趣事，並表示台灣已邁入高齡社會，推廣全民運動相當重要，若有機會回到新北市服務，將持續推動全民運動，讓更多民眾養成規律運動習慣。

李四川表示，自己從國小畢業後就沒有再跳土風舞，但仍記得小學時每周都會安排土風舞課程。當時老師要求男同學牽女同學一起跳舞，不過女生不願意讓男生牽手，大家只好拿塑膠袋拉成長長一條，一人拉一端完成動作，回想起來相當有趣，也讓他勾起許多童年回憶。

李四川指出，台灣已進入高齡社會，但臥床比例仍偏高，與缺乏規律運動習慣有關。他認為，透過土風舞等全民運動，不僅有助於維持身體健康，也能促進人際交流與身心活力。他說，現場許多參與土風舞活動的長輩都精神飽滿、容光煥發，展現運動帶來的正面效果。

李四川表示，感謝主辦單位長期推廣土風舞運動，讓更多民眾有機會透過舞蹈維持健康。他也承諾，若年底有機會回到新北市服務，將持續推動全民運動政策，鼓勵市民培養運動習慣。

活動過程中，李四川一抵達便受到現場民眾熱烈歡迎，不少人高喊「川伯加油」、「李四川加油」、「市長好」等口號，並爭相上前握手、合影留念。李四川隨後也上台與民眾一起跳土風舞，現場氣氛熱絡，掌聲與歡呼聲不斷。

國民黨新北市長參選人李四川7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。...
國民黨新北市長參選人李四川7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。（記者張策／攝影）

國民黨新北市長參選人李四川（中）7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示...
國民黨新北市長參選人李四川（中）7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。（記者張策／攝影）

國民黨新北市長參選人李四川7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。...
國民黨新北市長參選人李四川7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。（記者張策／攝影）

國民黨新北市長參選人李四川7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。...
國民黨新北市長參選人李四川7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。（記者張策／攝影）

國民黨新北市長參選人李四川7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。...
國民黨新北市長參選人李四川7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。（記者張策／攝影）

國民黨新北市長參選人李四川7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。...
國民黨新北市長參選人李四川7日於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影

樹林區三多國小體育館7日舉辦土風舞新舞發表暨成果展示活動。（記者張策／攝影）
樹林區三多國小體育館7日舉辦土風舞新舞發表暨成果展示活動。（記者張策／攝影）

國民黨新北市長參選人李四川表示若年底有機會回到新北市服務，將持續推動全民運動政策...
國民黨新北市長參選人李四川表示若年底有機會回到新北市服務，將持續推動全民運動政策。（記者張策／攝影）

精華 FAQ

  • 他是在樹林區三多國小參加土風舞新舞發表暨成果展示活動，現場與上百名土風舞愛好者同樂，也上台跟民眾一起跳舞，氣氛相當熱絡。

  • 他想藉由童年回憶說明土風舞在校園曾是常見課程，也分享男女同學不願牽手、改用塑膠袋拉成一條完成動作的趣事，讓現場增添笑聲。

  • 李四川認為高齡社會更需要規律運動，土風舞可促進健康與人際交流；他承諾若年底有機會回到新北市服務，將持續推動全民運動政策。

國民黨 李四川

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