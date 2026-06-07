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大兒子拿到「市長獎」蔣萬安親手頒獎 俏皮玩自拍

記者林麗玉／台北報導
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台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主...
台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，「市長」身分秒變爸爸，兩人俏皮互動，父子的好感情，不言而喻。(記者林麗玉／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蔣萬安赴大安高工頒發國中市長獎，巧遇大兒子得獎。
  • 重點二：頒獎時父子互動親暱，握手、擁抱並即興合照自拍。
  • 重點三：蔣萬安以爸爸身分現身，現場畢業生也熱情要求合影。

台北市長蔣萬安7日赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，「市長」身分秒變爸爸，兩人俏皮互動，父子的好感情，不言而喻。

蔣萬安先前被媒體問及時，就透露大兒子蔣得立是會考考生，7日蔣萬安頒發國中畢業生市長獎得主，得獎人之一的畢業生正是大兒子蔣得立，蔣萬安會前受訪被媒體問及，7日是否還有一個得獎人爸爸身分？蔣萬安笑稱「呵呵呵，對，我7日來，當然除了是頒獎人的身分，另一個身分也是獲得市長獎項孩子家長的身分。謝謝，謝謝大家。」

蔣得立是師大附中國中部市長獎得主，7日上台受獎時，蔣萬安夫人石舫亘並未現身，司儀唸到蔣得立市長獎得主名字時，父子倆眼神交會後先市長、得獎人「握手」，隨即蔣萬安就從市長身分秒變家長，給蔣得立大大的擁抱，蔣得立也做出「終於得到這個獎了」超開心的表情。

隨即兩人相當有默契，蔣得立拿出手機跟爸爸自拍，蔣也秒變家長耍「俏皮」，跟著大兒子用食指先比出「噓、不講話」的動作，再一起用食指比臉頰下顎線，似乎父子間有自己的秘密話題。官方合照時，蔣萬安還刻意比了一下蔣得立的身高，已經比老爸高，相當驕傲開心表情。

7日市長獎國中畢業生得主相當多，有一千多人，蔣萬安依舊是拍照要求來者不拒，至少兩位畢業生主動要幫市長公主抱，還有許多畢業生要求自拍比大愛心等可愛照片。

台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主...
台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，「市長」身分秒變爸爸，兩人俏皮互動，父子的好感情，不言而喻。(記者林麗玉／攝影)

精華 FAQ

  • 他以台北市長身分出席頒獎，同時也因大兒子蔣得立是得獎人，兼具家長身分。典禮中他親手為兒子頒獎，讓公務場合多了濃厚親情氛圍。

  • 父子先握手致意，接著蔣萬安給兒子大擁抱，蔣得立則拿手機與爸爸自拍，兩人還一起做俏皮手勢，互動自然有默契，畫面相當溫馨。

  • 除了蔣得立領獎外，現場還有上千名國中市長獎得主參與，許多畢業生主動要求與蔣萬安自拍、合影，甚至有人要求公主抱，氣氛熱鬧。

會考 蔣萬安

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