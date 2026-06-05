沈伯洋半夜還在回Threads 掃街發現市民最在乎兩件事

台北市長參選人、立委沈伯洋接受聯合報專訪談施政願景。(記者杜建重／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 沈伯洋參選北市後親自掃街，稱傾聽民意很快樂。

沈伯洋參選北市後親自掃街，稱傾聽民意很快樂。 重點二： 他發現市民最在乎交通與衛生，且會依族群而不同。

他發現市民最在乎交通與衛生，且會依族群而不同。 重點三：半夜仍回Threads與重訓，作息縮短到每日四至五小時。

民進黨 台北市長參選人沈伯洋 自5月13日宣布參選後，盡可能親自掃遍北市大小地區，他接受聯合報專訪時透露，「掃街是很快樂的過程。」能傾聽民眾希望哪些市政能得以解決，也發現最在乎的是交通跟衛生，不過他笑說，但過程中唯一消耗的就是體力。

被問到半夜一點多竟還在回Threads ，是否太累？他笑說，他其實都是用語音、唸的來寫，他沒那麼早睡，跑完行程後回家再看個政策，看完政策後也要一兩個小時再去睡；但我本來就睡不多，以前大概就六個小時，現在變成四、五個小時，短短不到一個月投入選舉，作息也得跟著改變。

即將接任民進黨北市黨部主委的立委吳沛憶日前上廣播節目受訪，爆料沈伯洋晚上回家後還要重訓，他說，其實一直以來都有重訓，但當上立委後就沒有時間，但是沒有運動就真的沒有體力。「掃市場反而其實很開心，是很快樂的過程，但唯一消耗的就是體力。」

沈伯洋說，現在去掃街時不認識他的人居多，也會有人說電視上看起來很兇，本人比較和藹。當被問到有沒有遇過嗆聲的民眾？他說，到現在都沒有遇過，頂多就是不想理你，但這是市長選舉，關注焦點都在市政、路燈、水溝，政黨對抗不明顯。

反倒是在舉辦座談、掃街過程中，沈伯洋能面對面的觀察到民眾所在意的題目，他意外發現，交通和衛生是大家最關心「蠻有趣的。」特別是交通議題，又會因應各年齡層不同，關注的焦點也有所不同。

他說，年長者對於公車滿多想法，包含開車時起步太快，又或者坐在候車亭時，公車開太快，來不招手就開走。家長的部分則在意通學巷，像是避車彎、騎樓違規停車。而腳踏車的議題又分為，有人認為腳踏車太常騎上人行道；腳踏車族又會覺得車道不連續性，「雖然看似小事，但都很重要。」

至於衛生議題，沈伯洋發現，反而是食安議題最多，當然老鼠議題還是存在，他記得有次到公園，就被民眾拉過去說在一處看到老鼠，「但我也會和他們科普說，世界各個國家大城市都有鼠患議題，蠻多國家都有出現，但是解決問題會有各種不同。」

他認為，如果跑地方行程時，碰到問題就一直向民眾說現在市府很爛，這沒有意義，反而是告訴市民解決方式有哪些，可以的話也能和在地議員說，這是正向的，「我也有看過國民黨議員把我講過的東西拿去質詢蔣萬安，反而蠻開心的，大家認可是好方向，大家來做，沒有人希望有漢他病毒、環境不整潔。」