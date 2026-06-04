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蔡壁如選彰化縣長夢碎 被指算計者柯文哲：別問無聊題目

記者王長鼎／新北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲今天前往新北市三峽區陪同黨籍市議員參選人吳亞倫到傳統菜市場掃街...
民眾黨前主席柯文哲今天前往新北市三峽區陪同黨籍市議員參選人吳亞倫到傳統菜市場掃街拜票，受許多民眾熱情回應要求簽名及合影。(記者王長鼎／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：民眾黨決議不在彰化縣徵召參選人，蔡壁如選縣長計畫受挫。
  • 重點二：柯文哲面對外界質疑蔡壁如扛責、自己算計，僅回無聊題目。
  • 重點三：柯文哲今赴三峽替黨籍議員參選人吳亞倫掃街拜票造勢。

民眾黨創黨主席柯文哲今天前往新北市三峽區，陪同黨籍市議員參選人吳亞倫到傳統菜市場掃街拜票，受許多民眾熱情回應要求簽名及合影。針對民眾黨選策會一致決議不徵召前立委蔡壁如參選彰化縣長，柯文哲今受訪回應說，「不要問這種無聊題目了。」

民眾黨前立委、現任中央委員蔡壁如，有意爭取黨內提名參選彰化縣長，民眾黨針對彰化縣長選舉布局，黨中央與縣黨部討論後，中央選舉決策委員會昨一致決議，不會在彰化縣徵召參選人；消息一出，創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉在臉書除稱讚蔡壁如是勇者外，更影射創黨主席柯文哲是「躲在辦公室的算計者」。

國民黨與民眾黨在2026年九合一選舉中，展開藍白合作模式，範圍則在新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市；最終在民調初選結果下，確定藍營在新北、宜蘭各派出前台北市副市長李四川和立委吳宗憲，而白營則在嘉義市派出前立委張啓楷，至於新竹市則禮讓現任市長高虹安。

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同黨籍新北市議員參選人吳亞倫前往三峽傳統菜市場拜票前受訪，針對外界說他似乎變成辦公室裡的算計者，蔡壁如則變成願意到地方扛責任的勇者，柯文哲對此是問僅回一句，「不要問這種無聊的題目」。

柯文哲受訪後，隨即陪同市議員參選人吳亞倫挨攤逐店拜訪替吳亞倫爭取選民支持，在傳統菜市場徒步走了1個多小時，隨後又陪同亞倫到三峽清水祖師廟參拜，祈求一切平安順利當選。

民眾黨前主席柯文哲今天前往新北市三峽區陪同黨籍市議員參選人吳亞倫到傳統菜市場掃街...
民眾黨前主席柯文哲今天前往新北市三峽區陪同黨籍市議員參選人吳亞倫到傳統菜市場掃街拜票，並到清水祖師廟上香祈求利當選。(記者王長鼎／攝影)

民眾黨前主席柯文哲今天前往新北市三峽區陪同黨籍市議員參選人吳亞倫到傳統菜市場掃街...
民眾黨前主席柯文哲今天前往新北市三峽區陪同黨籍市議員參選人吳亞倫到傳統菜市場掃街拜票，受許多民眾熱情回應要求簽名及合影。(記者王長鼎／攝影)

精華 FAQ

  • 文中指出，黨中央與彰化縣黨部討論後，由中央選舉決策委員會一致決議，不會在彰化縣徵召參選人，因此蔡壁如的參選計畫隨之受挫。

  • 面對外界把蔡壁如形容為勇者、把他說成躲在辦公室的算計者，柯文哲受訪時沒有正面反駁，只簡短回應「不要問這種無聊的題目」。

  • 柯文哲今天前往三峽，陪同黨籍新北市議員參選人吳亞倫到傳統菜市場掃街拜票，之後也到清水祖師廟參拜，替其爭取地方支持。

柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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