我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭麗文抵波士頓被問選總統？回答：沒有 沒有

好市多精致甜點回歸 顏值高味道美「像節日禮盒」

北市長人設戰「裝窮VS.讀稿機」蔣萬安沈伯洋近日網路聲量曝光

記者林麗玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安（中）除與輝達執行長黃仁勳同台，也與輝達副總裁及技術團隊等會面，雙...
台北市長蔣萬安（中）除與輝達執行長黃仁勳同台，也與輝達副總裁及技術團隊等會面，雙方將有更多具體合作。(記者葉信菉／攝影)

距離年底北市長選戰還有不到半年，藍綠打回「人設戰」。民進黨沈伯洋遭藍猛攻手遊課金數十萬(台幣)「裝窮」人設；蔣萬安則被抹「蔣稿機」人設。臉書粉專「聲量看政治」分析近五日網路聲量趨勢：沈伯洋被藍營拉高，蔣萬安近日則是在泛綠被討論多。

根據粉專數據，近五日YT直播觀看數看，沈伯洋的泛綠聲量約從5月30、31日的4.4萬人次左右，6月1日跌到約2.3萬人次，6月2、3日回升到約3.1萬人次；泛藍則從前兩天約6千人次，6月1日衝到約1.7萬人次，之後維持在1.6萬人次上下。

蔣萬安的泛藍直播聲量約維持在3千到5千人次之間，沒有因為輝達、黃仁勳、AI文湖線而大幅爆發；反而泛綠聲量從6月1日低點約9千人次，6月2、3日重新衝回約3萬人次以上。

粉專分析，蔣萬安這次並未被自家陣營造神成功，反而是被廣泛討論過去舊人設；至於藍營打沈伯洋手遊課金裝窮，粉專認為有傷，傷害不大，因遊戲課金與募款攻擊，打到的是生活觀感與加深泛藍支持者對沈的不信任感，還沒有直接打穿綠營對沈伯洋的市政解析力。

粉專認為，除非藍營能把這些議題具體連到公共利益衝突，否則它只能做到意圖削弱沈伯洋的樸實感，還不足以摧毀他的挑戰者位置。

至於蔣萬安這波被攻擊的人設議題，粉專認為，蔣原本手上有一張好牌，如同框黃仁勳、宣布輝達文湖線等AI合作，但卻撞上「殷瑋答」、「蔣稿機」等負面議題。討論蔣萬安輿情與市政不熟等相關標題約近三成，明顯高過AI正面聲量的一成。

粉專認為，現在藍營的打法比較像「預防性人格摧毀」，想趁沈伯洋市政人設還沒完整成形，先把他打回裝窮、人設過度包裝、青鳥同溫層的狀態。這也暴露藍營正在焦慮，他們清楚沈伯洋的威脅不在目前民調是否已經超車，在於他能不能慢慢把台北選戰從蔣萬安的舒適區拉出來。

粉專結論此局優勝劣敗：沈伯洋小傷，蔣萬安中傷。這一局目前的狀態，沈伯洋稱不上有勝出，因為抹黑戰術多少還是有效的，藍營也成功把泛藍攻擊的聲量拉高。沈接下來若一直被拖進「花多少錢、募多少款、存多少錢」的帳本數字戰，政策主軸會被稀釋。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右)近日也被藍營猛打手遊課金數十萬「裝窮」人設。(記...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右)近日也被藍營猛打手遊課金數十萬「裝窮」人設。(記者杜建重／攝影)

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

上一則

跨界丟包？ 高雄浪犬野放台南

下一則

鄭麗文抵波士頓被問選總統？回答：沒有 沒有

延伸閱讀

蔣萬安領先沈伯洋28個百分點 10%民進黨認同者支持蔣

蔣萬安領先沈伯洋28個百分點 10%民進黨認同者支持蔣
北市長選舉 蔣萬安支持度領先沈伯洋28百分點

北市長選舉 蔣萬安支持度領先沈伯洋28百分點
批民進黨死抱非核神主牌又要返核 陳菁徽：政策驟變浪費社會成本

批民進黨死抱非核神主牌又要返核 陳菁徽：政策驟變浪費社會成本
畢業生背起蔣萬安合影 驚見「爆炸頭」撞臉改變造型前的沈伯洋

畢業生背起蔣萬安合影 驚見「爆炸頭」撞臉改變造型前的沈伯洋

熱門新聞

加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
馬英九基金會正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。（圖／王光慈提供）

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

2026-05-29 01:20
圖為台灣法務部。（記者王聖藜／攝影）

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

2026-06-02 19:40
出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。 （圖/ 凡妮莎提供）

遭販嬰赴澳46年 她返台尋根如願獲護照

2026-06-01 20:47
基隆七堵區一處民宅十樓30日發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親僅因一件外套激烈口角爭執，他涉嫌持菜刀砍死母親，跑到住家頂樓12樓墜落亡。(記者游明煌／攝影)

「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死

2026-05-30 20:07
吳淡如怒公開勒索信件。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

開課被指抄襲 吳淡如報警怒嗆：我是法律系畢業…

2026-05-28 14:59

超人氣

更多 >
屬牛不做虧心事苦盡甘來 四生肖中年後沒大煩惱

屬牛不做虧心事苦盡甘來 四生肖中年後沒大煩惱
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量