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胡佛研究所座談 鄭麗文：台灣在亞太安全架構中 絕非任人擺布棋子

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨主席鄭麗文率團訪美，舊金山首站到史丹佛大學胡佛研究所，和印太專家學者進行座...
國民黨主席鄭麗文率團訪美，舊金山首站到史丹佛大學胡佛研究所，和印太專家學者進行座談交流。(圖／國民黨提供)

國民黨主席鄭麗文率團訪美，舊金山首站到史丹福大學胡佛研究所，和印太專家學者進行座談交流。鄭麗文在座談中提出三項主張，包括建構台灣的AI國防戰略；持續深化台美實質合作；以及超越過時的零和思維，共同打造亞太新秩序。鄭麗文也提及，台灣在亞太安全架構中，絕不是任人擺佈的棋子，而是能夠積極定義自身未來、並向國際社會承諾和平的重要行為者。

鄭麗文指出，在交流過程中，學者戴雅門（Larry Diamond）特別向訪團介紹著名的胡佛塔，這座塔落成於1941年6月，在二戰烽火蔓延之際，胡佛總統在落成典禮上說「本機構的宗旨是促進和平。其保存的檔案，是對鼓吹戰爭者的挑戰；也吸引那些尋求和平的人。」85年後的今天，這段話依然發人深省。塔上主鐘鐫刻的碑文「我只為和平而鳴」（For Peace Alone Do I Ring），讓她深受感動，這份在世界動盪中對和平的堅持，也與此次訪美所欲傳達的理念不謀而合。

鄭麗文說，當前東亞格局正迎來大戰略環境的轉變，美中合作、兩岸降溫、中日關係穩定所交織出的東亞新局正悄然成型，他們必須雙手緊緊抓住這個歷史性的和平窗口，從第一島鏈開始，將對戰爭的焦慮轉化為建設和平的推動力，讓第一島鏈從地緣政治競逐的前線，逐步轉型成為和平與繁榮之鏈。

鄭麗文說，面對未來的挑戰，她在座談中提出三項重要主張：第一，建構台灣的AI國防戰略。台灣擁有全球領先的科技與半導體產業優勢，必須將這項優勢延伸至國防領域，在軍事決策指揮、情報分析、無人機系統以及防空網絡等方面深化人工智慧技術的運用，以有限資源建立更強大的不對稱防衛能力。

其次是持續深化台美實質合作。鄭麗文說，她期待未來台美雙方能在國防安全、供應鏈韌性以及國際參與等領域持續深化夥伴關係。台灣面對兩岸局勢的信心，很大程度來自於美國對台灣長期且堅定的支持。

第三，超越過時的零和思維，共同打造亞太新秩序。鄭麗文說，美中兩大強權應逐步跳脫過時的零和博弈框架，以科技與經濟合作作為雙引擎，攜手共同推動區域的繁榮發展。我們相信，當破壞和平的代價高到所有人都無法承受時，和平就不只是選項，而是必然。

在問答交流階段，現場學者也針對區域安全、兩岸關係、多邊和平架構及台灣未來發展等議題提出許多深入問題。鄭麗文重申，台海的和平穩定，除了有賴兩岸彼此的決心，也需要國際社會、尤其是美國的支持。台灣在亞太安全架構中，絕不是任人擺佈的棋子，而是能夠積極定義自身未來、並向國際社會承諾和平的重要行為者。

鄭麗文說，非常感謝胡佛研究所祁凱立教授及所有與會學者的熱情接待與交流，透過這次的對話他們不僅增進彼此理解，也為未來台美智庫與戰略交流奠定更堅實的基礎。和平不是口號，而是需要共同努力實現的目標，國民黨會持續努力，向國際社會傳達台灣追求和平、穩定與繁榮的聲音。

鄭麗文 舊金山 史丹福大學

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