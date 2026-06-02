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提告、勞檢、離職潮…馬英九基金會剩3人

台灣新聞組／台北2日電
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馬英九基金會遞狀提告，指控前執行長蕭旭岑（右）、王光慈涉及背信、侵占罪。（本報資...
馬英九基金會遞狀提告，指控前執行長蕭旭岑（右）、王光慈涉及背信、侵占罪。（本報資料照片）

馬英九基金會日前對前執行長蕭旭岑、王光慈等人提出刑事告訴，基金會本已多人離職，提告後更爆離職潮，現除了代理執行長戴遐齡外，只剩一名隨扈組長及一名新聘司機。

本報系聯合報報導，馬英九基金會提告後，王光慈母親隨即發布公開信指控，王光慈被迫下跪磕頭、掐脖等，將向北市勞動局舉報職場霸凌。台北市勞動局1日證實，勞動檢查處已接獲申訴，1日已派員前往基金會檢查。勞動局表示，經查，基金會有依職業安全衛生法規定，設置職場不法侵害預防措施及申訴管道，勞工可依相關機制提出申訴。

勞動局說，已要求基金會，若接獲勞工霸凌申訴案件，須依勞動部訂頒的「執行職務遭受不法侵害預防指引」，立即啟動調查及處理程序，並依規定於兩個月或必要時延長一個月至多於三個月內完成調查與處置，以保障勞工權益。

台北中國時報報導，知情人士指出，在蕭、王離職後，陸續另有三名員工離職。前國安會祕書長金溥聰曾提及關鍵人物之一的「離職蔡姓隨扈」，在蕭、王離職後據悉一度回基金會上班，不過近期又因風波愈演愈烈，家人擔心不支持蔡在基金會繼續上班，蔡因而請辭。

報導說，原本取代王光慈成為馬英九辦公室主任的盧姓主任，近期也傳出以「與戴遐齡理念不合」為由請辭。事實上，基金會事件爆發後，有段時間都由盧姓主任發新聞稿，但金溥聰開記者會當天，是盧姓主任最後一次在媒體群組發送新聞訊息，此後都改由黃姓律師發新聞稿，不過，盧姓主任仍在媒體群組中尚未退出。

馬英九基金會董事會目前處於停滯狀態，董事李德維昨晚陪同國民黨主席鄭麗文出發訪美，15日才會返台，短期內董事會難以召開。李德維表示，還沒收到基金會要開董事會的訊息。

至於基金會近期還有沒有可能再開董事會？李德維說，要看法院如何認定馬家人申請的輔助宣告結果而定，攸關基金會決議的適法性問題。

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