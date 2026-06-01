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蕭美琴將出訪帛琉 上任副總統後首次 盼達成3目標

記者周佑政／台北1日電
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副總統蕭美琴6月6日將出訪友邦帛琉共和國。(本報資料照片)
副總統蕭美琴6月6日將出訪友邦帛琉共和國。(本報資料照片)

中華民國總統府今天宣布，副總統蕭美琴將展開「帛榮專案」，6月6日至10日出訪友邦帛琉共和國。這也是蕭美琴擔任副總統以來首度出訪友邦，此行訪團成員包括衛福部次長林靜儀、外交部次長葛葆萱。

總統府發言人郭雅慧表示，帛琉總統惠恕仁近年多次拜訪台灣，以實際行動展現對台帛邦誼的重視，今年台方再次收到惠恕仁的邀請中華民國正副元首赴訪的信函。為了深化台帛邦誼也促進兩國人民友好交流，賴總統特別指派蕭美琴率團在6月6日至10日出訪帛琉，以回應惠恕仁的盛情邀請。

郭雅慧說，蕭美琴出訪名稱為「帛榮專案」，期盼台帛兩國在深厚的邦誼基礎上，能持續互助共榮，共創兩國人民共同福祉，也促進彼此與全球發展。

郭雅慧表示，賴總統期盼蕭美琴訪團達到三個目標，第一，深化兩國邦誼，蕭美琴此行將拜會會數人及當地政要，希望藉此加深兩國互動與交流，近一步深化兩國情誼；第二，協助帛琉推廣永續觀光，考量觀光產業一項是帛琉重要的國家發展項目，這趟蕭美琴將探訪知名的永續觀光景點，並與惠恕仁共同推廣帛琉觀光；第三，見證台帛「榮邦計畫」的推動成果，台灣政府近年與帛琉政府共同推動「榮邦計畫」，蕭美琴將實地見證具體成果，以及兩國近年來針對醫療衛生、農漁業、公共建設等各領域的豐碩成果。

至於蕭美琴出訪帛琉的交通安排，葛葆萱表示，將採取直飛模式，並秉持舒適、安全、便利、尊嚴原則。

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