馬英九基金會怒告背信、侵占 律師：刑事成罪有難度

馬英九基金會遞狀提告，指控前執行長蕭旭岑（右）、王光慈涉及背信、侵占罪。（本報資料照片）

馬英九 基金會29日正式向士林地檢署遞狀提告，指控前執行長蕭旭岑、王光慈涉及背信、侵占罪。法界人士針對現有資料分析，認為在刑事構成要件的成罪機率上，將面臨三大法律檢驗，若基金會無法證明款項屬法人資產，且缺乏挪用私用的明確證據，刑事定罪門檻恐相當高。

一名曾任檢察官、法官的資深律師指出，背信罪的核心在於違背職務並致生損害，侵占則需證明被告將持有物變易為自己所有，在實務攻防上，若被告抗辯該款項係支持者指名捐給馬英九個人的「私人捐款」，且資金流向均用於公務，原告若無法排除該款項為「私人財產」的可能，檢方要認定被告具備不法所有意圖門檻高。

關於基金會曾委託調查小組釐清，調查報告卻是「無法證明蕭、王二人違反財政紀律」的矛盾情形，他分析，這份報告非法院或地檢署的事證，可能成為被告有力的防禦籌碼，他解釋，被告為證明無罪，其援引證據不受嚴格證據能力法拘束，反之，若提告方欲引用該報告，會陷入報告結論與提告立場相左的尷尬困境。

此外，單純違反財政紀律未必構成犯罪，可能是疏失，檢察官須勾稽資金流向，證明有無「個人不法所得」或「挪用」，若查無回流至被告個人帳戶的證據，僅憑帳目不清，恐難跨越刑事定罪門檻。

另名律師受訪指出，基金會欲以刑事手段定罪，需通過三項嚴格檢驗，首先是「財產所有權歸屬」，由於捐款台商已公開澄清，款項自始指名捐給「自然人馬英九」而非「法人基金會」，若財產權從未移轉，基金會即未受財產損害，這與侵占罪「易持有為所有」及背信罪「損害本人利益」的構成要件恐不符。

其次是「有無挪為私用」，若款項均用於辦公室庶務、車資等公務支出，且檢調未發現被告有將款項視為己有挪作私用，或有超越授權目的之行為，難構成罪名。

最後，若被告能提出帳據證明款項皆投入公務，足以證明其主觀上欠缺「不法所有意圖」與損害本人利益之故意，在主客觀要件皆有疑義的前提下，本案可能屬於內部行政紀律與政治爭議，刑事上最終獲不起訴處分的機率不低。