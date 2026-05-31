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台北市長選戰／沈伯洋超高聲量 藍譏迷因化

台灣新聞組／台北31日電
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台北市長蔣萬安（中）30日參加畢業生市長獎頒獎典禮，有得獎學生要求背著市長一同合...
台北市長蔣萬安（中）30日參加畢業生市長獎頒獎典禮，有得獎學生要求背著市長一同合影，蔣熱情配合。（記者林俊良／攝影）

首都市長之戰持續加溫，民進黨立委沈伯洋獲徵召後，聲量大幅提升，藍營譏沈「迷因化」，不管多荒謬言論，網路上都湧入高度重複帳號吹捧。沈團隊認為，沈伯洋目前聲量其實大於市長蔣萬安兩倍，正向聲量多，有助拉近民調差距。

蔣萬安昨參加畢業生市長獎頒獎典禮，得獎學生要求背著市長一同合影，他也熱情配合，不過面對選戰議題，蔣仍強調持續專注市政，「戰戰兢兢、全力以赴、毫不鬆懈」；沈伯洋昨也打親子牌，拋出「台北市親子同行卡」政見，凡設籍北市0至18歲的兒童與青少年，每人每月皆可獲得固定發放的600點，可看電影、去樂園、買書等。

沈伯洋5月13日獲得提名後，聲量也迅速拉高，包含在「網路溫度計」4月24日至5月23日的政治人物聲量排行榜中，僅次於賴清德總統，在社群平台Threads上更受支持者「洗版式歡迎」，沈也會親自留言、互動。

國民黨立委徐巧芯分析，綠營有護衛隊將沈伯洋當「類宗教信仰崇拜」，因擔心沈被取笑，不管多荒謬言論，都有帳號吹捧「講太好了、一百分」，且這些帳號不斷重複，重演大罷免集中在同溫層內吹捧現象。但對蔣來說，不代表可以冷戰，不是因為沈很強，而是民進黨資源多，絕不能輕敵。

藍營人士認為，沈伯洋目前還在「蜜月期效應」，但這波網路社群觀察，明顯有綠營側翼在推波助瀾，但能不能衝出同溫層，有很大疑慮。

沈伯洋競選辦公室總幹事、立委吳思瑤表示，沈伯洋目前聲量大於蔣萬安兩倍，且正向聲量明顯大於負向，其中沈伯洋擁有三大優勢，包含社群年輕受眾多、本身知名度高、敢於直球對決親自回覆，相較蔣萬安，兩人高下立判。

吳思瑤認為，從大罷免到現在，藍白紅就是不斷用政治議題攻擊沈伯洋，企圖貼沈標籤，將選戰導向藍綠對決或統獨議題，拉升沈的仇恨值，現階段就是聚焦市政，不需理會對手設下陷阱。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（後排左三）30日舉行「親子活動撲馬叔叔說故事」，邀請...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（後排左三）30日舉行「親子活動撲馬叔叔說故事」，邀請家長帶著孩子出席交換意見。（記者曾吉松／攝影）

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