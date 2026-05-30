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馬英九基金會告蕭旭岑、王光慈涉侵占背信 蕭：悲劇

記者屈彥辰翁至成／台北30日電
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馬英九基金會風波持續延燒，馬英九基金會29日發出聲明，將對基金會前執行長蕭旭岑、王光慈提出涉嫌侵占、背信的刑事告訴。對此，蕭旭岑表示遺憾並以「悲劇」形容，整件事情傷害最重的是馬英九，如有不法願辭去國民黨副主席。台北士林地檢署證實已收到告訴狀。

馬英九基金會表示，關於蕭旭岑、王光慈兩人涉嫌背信、侵占等案件，馬英九基金會基於維護基金會權益、公益資產及社會信賴，已於29日委由律師備妥刑事告訴狀及相關事證，向士林地方檢察署提起刑事告訴，以請求司法機關依法釐清事實、明辨責任。

馬英九基金會表示，基金會自成立以來，始終秉持公益宗旨，基金會所管理之資源，皆關乎公共信賴與公益使命，自應依法、透明、審慎處理。

馬英九基金會表示，案件既已進入司法程序，現階段不便對外就案件細節多作說明，後續亦將全力配合司法調查。感謝社會各界關心，並盼外界尊重司法程序，靜待司法機關依法查明真相，使社會正義得以伸張。

蕭旭岑29日接受廣播節目「千秋萬事」專訪時回應，此事如要走到對簿公堂，傷害最重的一定是馬英九，他不再多言，但事關他個人清白，此事對他個人及家人是很大的打擊，他會堅強面對，坦蕩說明。

蕭旭岑說，馬英九在台北地方法院的「輔助宣告」，是重要的面向。但無論如何回歸到他的堅持跟原則，希望保護馬英九。

蕭旭岑並質疑，馬英九基金會董事會若還未決議，要怎麼送司法？是告發還是自訴？

蕭旭岑以「悲劇」形容這整起事件。他說，有心人士不惜以馬英九為犧牲，明知馬英九的判斷力也許不同以往，仍然要讓馬英九提刀往前衝，實在非常不道德。他問心無愧，盡守本分，若有任何不法，願辭國民黨副主席。

蕭旭岑說，所有資料都提供給調查小組，調查小組不是隨便做出蕭、王清白的結論。蕭旭岑不認同現在的基金會主事者攻擊調查小組，經濟部前部長尹啟銘、行政院前秘書長薛香川、國民黨前立委李德維等，在政壇均非無名之輩，不可能會袒護他跟王光慈。

蕭旭岑說，此事發生至今，他打落門牙和血吞，什麼事情也不能講，是因為要保護馬英九，即使到此刻，他仍存有保護馬英九的心。但不要忘記他有家人 ，「難道能夠因為不管是為了什麼目的，就只為了毀滅我或是傷害國民黨？」

針對馬英九基金會提告蕭旭岑、王光慈等涉背信、侵占，國民黨立委羅智強說，「蝸牛角上爭何事？石火光中寄此身」，更感嘆「手心手背都是肉，此時無言勝有言。」國民團書記長林沛祥也期盼此事早點落幕。

國民黨 馬英九

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