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循司法管道救濟 王光慈母公開信將舉報職場霸凌

記者屈彥辰林佳彣／綜合報導
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馬英九基金會前執行長王光慈的母親29日發出一封「給馬前總統的公開信」。(王光慈母...
馬英九基金會前執行長王光慈的母親29日發出一封「給馬前總統的公開信」。(王光慈母親提供)

馬英九基金會29日對前執行長蕭旭岑、王光慈等人提出刑事告訴後，王光慈母親隨即發布公開信指控，王光慈被迫下跪磕頭、掐脖等，她只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，並循司法管道救濟。北市勞動局指出，霸凌案要由本人申訴，但目前沒有任何人來申訴，勞動局密切注意中。

王光慈母親發出一封「給馬前總統的公開信」，信中內容指出，「我的女兒王光慈從您卸任總統後，就一路跟隨您走過官司纏身的政治低谷。當年您因三中案被北檢約談14小時，可能收押的風聲傳遍全台，是誰全程在台北地檢署焦慮等待？難道是如今那位在您身邊自稱跟隨一生的忠心部屬嗎？不是，是我的女兒王光慈。」

王光慈母親信中提到，「是誰一手策畫馬大九一日店員和一日外送員，重新拉抬您的政治能量，讓您在2018年成為國民黨最炙手可熱的超級助選員？是那位號稱輔選戰無不勝的核心操盤手嗎？不是，是我女兒王光慈。」

王母說，當馬英九健康檢查出異狀時，也是王光慈在醫院大廳痛哭自責沒及早發現，並熬夜聯絡馬英九在美國的家人，討論照護事宜。她在信中寫道「是誰陪您去醫院檢查、在醫院大廳痛哭自責沒能及早發現異狀，熬夜一一電話通知您遠在美國的家人們討論後續照護？是那位自稱是您多年的好友嗎？都不是，還是我的女兒王光慈。」

王光慈母親在信中透露，王光慈在2024年時，除原馬英九辦公室和基金會工作外，遵守馬家人託付照顧馬英九，在龐大壓力下罹患憂鬱症與焦慮症，沒想到在職場還遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待。

王母在信中指出，「我先生早逝多年，兒女是我唯一的牽掛，您知道當我發現光慈掛在頂樓欄杆上，我把她拉回來時，我的心有多痛嗎？診斷證明書明明寫著『嚴重激動焦慮及疑似過度換氣』，您的部屬居然發聲明說光慈是因為飲酒過量發生換氣過度症狀，這是出自您授意的稿子嗎？到底還有沒有人性？」

王母表示，她原本體諒馬英九的健康狀況而隱忍三個月，未料馬英九委託的「好友」卻在媒體專訪與記者會中展現殺氣，根本沒有遵守「無罪推定原則」，還利用媒體「往死裡打」。她為了保護女兒，只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，並將循司法管道尋求救濟。

台北市勞動局長王秋冬29日在台北市議會答詢表示，對任何勞工的霸凌都不同意，也會協助處理；但霸凌需要本人申訴，從開始到現在並沒有任何人來申訴，勞動局密切注意中。另外，也會了解基金會是否制定相關不法侵害申訴及處理機制。

台前總統馬英九(左)2024率「大九學堂」學員訪長城。王光慈時任馬前總統辦公室主...
台前總統馬英九(左)2024率「大九學堂」學員訪長城。王光慈時任馬前總統辦公室主任也陪同前往。(新華社)

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