新聞評論／萬年主委林峯正 忘了「消滅黨產會」志氣

國民黨立委質疑，黨產會功能只剩訴訟，全靠法院訴訟「續命」。黨產會主委林峯正表示，訴訟是調查的延續，訴訟沒結束，無法完成任務。（記者曾原信／攝影）

近日立法院內政委員會審查不當黨產處理委員會預算，藍委質疑黨產會功能只剩訴訟，沒有新的調查案件，全靠法院訴訟「續命」；黨產會主委林峯正反駁，指訴訟是調查的延續，訴訟沒結束，無法完成任務，至於任期到2028、是否續任也要看訴訟狀況。

林峯正擔任黨產會主委近9年，因黨產條例與組織規程中只規定委員任期4年，卻沒有限制連任次數，以致林經歷了3次行政院長續聘，從2017年9月一直幹到現在。且他絲毫沒有「倦勤」之意，即使2028賴總統下台，他也沒有離任的意思，因為還要看訴訟進度。

如此一來，林峯正的主委任期應該至少11年起跳，恐將締造特任官任期的空前紀錄。在戒嚴時期，任期最長的閣揆是陳誠，前後共任職9年8個月；總統直選後，單一任期最長的閣揆為蘇貞昌，任期4年17天，部會首長任期最長紀錄是扁政府時期的僑委會委員長張富美，任職也不過7年8個月，她已被封為內閣常青樹，但卻看不到林峯正的車尾燈。

最諷刺的是，林峯正獲前總統蔡英文 賞識出任黨產會主委，他就職感言稱要「上窮碧落下黃泉」追查黨產，最大的希望是消滅黨產會。言猶在耳，黨產會運作近10年，做出的行政處分達20多項，但沒有任何一件重大指標性財產沒收案獲行政法院勝訴且定讞判決，絕大多數都卡在漫長審理程序中，甚至有些案子是敗訴定讞。

林峯正「上窮碧落下黃泉」幹了9年主委，卻只拿出這種成績，不僅收不回黨產，更無法消滅黨產會，甚至把黨產會變成常設機關，每年至少要花人民5000萬元（台幣，約159萬1000美元）納稅錢，難怪藍委認為黨產會業務併到行政院改以任務型編組即可，坦白說還真是為人民看緊荷包。

林峯正主委幹久了，當初投身司改的理念也消磨殆盡。黨產會績效不彰，他竟聲稱「如果被處分的人不去提行政訴訟，當然就沒有這些事情」；但台灣是法治國家，被處分人針對黨產會行政處分提起行政訴訟，不僅合法，更是法治國家公民或團體遭遇政府處分時的標準救濟管道。

林峯正談話映出的心態是：國民黨不應站在黨產會的對立面，最好全盤接受行政處分，不該自費打官司，最理想情況是以行政權直接認定並凍結、追徵財產。這不就是政治指導司法、百分之百的政治清算？

林峯正反過來責怪國民黨打官司，還拿訴訟變成機關不退場的擋箭牌，合理化黨產會無限期存在的荒謬；林峯正9年前曾反問外界「難道大家希望黨產會憑空處分嗎」？但他現在卻說國民黨不該提訟，法院判決也不該「加註」限制或前提條件以致黨產會敗訴，卻避談黨產會的處分有瑕疵或缺乏事實基礎。一個沒有民意授權、沒有落日條款的萬年主委，有何資格說這些話？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）