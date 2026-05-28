柯文哲留言槓蔡壁如「放話」陳智菡證實是本人留言

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（本報資料照片）

台灣民眾黨 中央委員蔡壁如 昨在節目中提及黨內退黨潮，疑似民眾黨前主席柯文哲 留言批評，「不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是你溝通的方法？」對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今證實，該帳號是柯文哲的個人帳號，柯文哲認為應先內部溝通，而不是遇到事情就在媒體放話。

民眾黨近期不少議員參選人不滿初選結果選擇退黨，蔡壁如與已退黨的台中市東南區議員參選人楊寶楨昨接受網路節目專訪，並指退黨潮是因為沒有溝通、溝通不良、放話文化，以及小草加油添醋。頻道留言有一位「@WJKo-t1n」稱「蔡璧（應為壁）如，你是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是你溝通的方法」，而該帳號疑似為柯文哲私人帳號。

面對疑似柯文哲的留言，蔡壁如表示，連她名字都打錯，絕對不是柯文哲本人，她懷疑是小編在搞鬼。

對此，陳智菡今受訪說，這個帳號只有一個人有，就是柯文哲主席，這是柯文哲的個人帳號。柯文哲昨天留言後，有傳給黨內幾位內部人士，且今天出來回應前，也跟柯文哲請示過原意，柯文哲認為這些事情應透過內部溝通，而不是遇到事情就到媒體放話，再轉頭說黨內有放話文化，柯不樂見放話文化，認為民眾黨要有團體作戰精神，一群人走得遠，「這是他一直交代大家的」。

媒體追問，為何蔡壁如跟柯文哲不直接電話溝通，反而選擇留言？陳智菡認為，她昨天看到柯文哲傳訊息是晚上9時半，節目播出後，蠻多支持者或者黨內人士有跟柯文哲講「是不是應該要先訴諸內部的溝通」，畢竟整個政黨要往前走，應該是團體作戰，而不是單打獨鬥。

媒體又問，蔡壁如說如果真的是柯文哲本人，覺得是好事一件，代表這個溝通應該是順利的，但因為現在溝通很不好，所以她才會到節目上提出問題。陳智菡回應，這樣聽起來，蔡壁如是覺得說柯文哲是願意跟自己直接溝通的，這個管道也一直都是暢通的，柯文哲意思也是如此，內部可以溝通的應盡量溝通，並指蔡壁如最後一次跟中央委員會溝通，是她想參選彰化縣長那一天。