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金溥聰：未說馬分居 向周美青道歉

記者鄭媁林孟潔／台北報導
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台國安會前秘書長金溥聰27日受訪提及「馬英九未跟太太周美青住一起」；他27日晚上...
台國安會前秘書長金溥聰27日受訪提及「馬英九未跟太太周美青住一起」；他27日晚上聲明，受訪時沒有稱馬、周「分居」，造成媒體誤會，他向馬總統家人、尤其是周美青女士鄭重致歉。(記者曾原信／攝影)

馬英九基金會風暴延燒，台灣國安會前秘書長金溥聰27日白天接受訪問時提及「馬英九未跟太太周美青住一起」、「馬去按周美青的門鈴，但找不到人」；金溥聰27日晚上聲明，受訪時並沒有稱馬、周「分居」，但仍造成部分媒體誤會一事，他「向馬總統家人、尤其是周美青女士鄭重致歉」。

馬按周門鈴 找不到人

馬英九家人日前聲明，指馬英九有醫療需求，希望他能退休安享餘年，並向法院聲請「輔助宣告」；馬英九回應此事時，表示錯愕跟遺憾。金溥聰27日受訪時說，馬家心發聲明前未先與馬聯絡，並說「馬英九未跟太太周美青住一起，馬家聲明出爐當天，馬去按周美青的門鈴，但找不到人」。

金溥聰並說，馬英九還告訴他，覺得自己「被繭居」了。至於是否對前執行長蕭旭岑、王光慈提告，金溥聰說，基金會將開會決定。

馬周 住同一層的對面

不過，金溥聰27日晚發出聲明，受訪時未說馬、周「分居」，但部分媒體解讀誤會，會讓周美青感到很大困擾，他很清楚周每天細心照顧馬的生活起居及飲食，但他受訪時未能充分解釋清楚，「本人在此向馬總統的家人，尤其是周美青女士鄭重致歉。」

對於基金會董事李德維先前公布馬英九胞姊馬以南傳給金溥聰簡訊，盼「停止傷害馬英九」，被金駁斥喊告一事；馬以南27日也透過律師龍毓梅指出，若法院開庭，她願出庭提供證據。

金溥聰27日上午接受媒體人趙少康專訪，對於趙提問「馬家聲請輔助宣告一事，事先有無知會馬英九？」金溥聰說，馬英九沒有和周美青住一起，而是住在同一層的對面，周平時會拿藥過來；基金會董事薛香川曾帶馬以南和律師、周美青一起到家裡討論，馬看到律師帶了薛香川，大概知道和此事有關，因此沒有多談；得知家人發聲明後，馬有去敲門找周美青，但沒聯絡到。

2024年國民黨總統候選人侯友宜陣營不讓馬英九上台，傳出馬很不諒解；蕭旭岑日前表示，金溥聰是挾怨報復，並揚言提告。對此，金溥聰說，當時他想見馬英九說明，電話卻被封鎖，最後是透過周美青才見到馬；見面時，馬英九還握著他的手說，「溥聰，我信你」；這次他堅持協助，是因馬去年6月告訴他，蕭、王常結伴去大陸，「背著我不知道做什麼事情，心很不安」。

金溥聰說，馬英九當時很不安，稱「我被他們monopolize (壟斷、獨占)」，這表示馬仍能自主，只是被切斷、壟斷，不能跟外界接觸，而不是「manipulate (操控)」，導致思想被影響；金溥聰說，這證明馬英九那一刻非常清楚的，短短八個月退化這麼快，「這是我覺得最不可原諒的地方」。

金也說，曾透過友人告知周美青，馬英九好像很不安心，是不是要出面了解一下；但周回他，「如果處理掉一些事情，現在照顧他的人沒有了，那誰來照顧他？」金也說，馬沒有像蕭、王講的「完全沒有意識、什麼都忘記」。

金溥聰表示，馬英九自知記憶力退化、健忘，但不代表完全失智；他轉述馬先前之言，馬稱基金會未來可找社會聲望高的人來接手，若找不到人，結束也可以；馬知道自己記憶力變差，但「你要我熄燈，也要我心甘情願」。

金溥聰會後表示，他現在時常陪馬英九爬山游泳，他最大的責任就是讓馬心情快樂；馬英九覺得一生的清譽會被糟蹋，他也告訴馬會幫忙查清楚，剩下要怎麼收尾，他沒任何意見。

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