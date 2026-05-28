我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

審查趨嚴 赴美「短期簽證」小錯誤也被打回票

世界盃／內馬爾驚傳小腿受傷 缺席巴西隊首場訓練

蔣萬安領先沈伯洋28個百分點 10%民進黨認同者支持蔣

記者林麗玉／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安。（本報資料照片）
台北市長蔣萬安。（本報資料照片）

民進黨沈伯洋挑戰爭取連任的北市長蔣萬安，最新民調蔣以58%高支持度，大幅領先沈伯洋的30%，且各年齡層完勝沈。值得觀察的是，「中立選民57%支持蔣萬安，民進黨認同者79%支持沈伯洋，卻有10%支持蔣萬安」。粉專「聲量看政治」分析，「沈伯洋聲量雖已進入戰場，但投票信任還沒有跟上。」

2026北市長選舉倒數半年，TVBS民調中心昨公布最新北市長民調，粉專聲量看政治今天在臉書分析，接下來沈伯洋不能只證明蔣萬安施政有問題，他要證明自己能治理；沈伯洋的聲量雖然已經進入戰場，但投票信任還沒有跟上。

民進黨台北市長選舉提名人沈伯洋。（記者曾吉松／攝影）
民進黨台北市長選舉提名人沈伯洋。（記者曾吉松／攝影）

粉專聲量看政治分析，沈伯洋的聲量雖然已經進入戰場，但投票信任還沒有跟上。這意味著，在聲量上，沈伯洋是焦點；民調上，蔣萬安仍然還沒被完全撼動。但這份民調也必須納入機構效應，不能被當成台北真實民意的「絕對值」，民調發布時間，剛好落在輝達北士科議題升溫，蔣萬安有政績可以支撐；另外，沈伯洋剛被提名不久，地方組織、市政形象與候選人厚度都還在建構。所以58%比30%不能直接解讀成「真實差距就是28%」。

粉專認為，在這份民調中，沈伯洋有31%市民喜歡，但也有38%不喜歡，其中28%很不喜歡，這正是高辨識度與高爭議性同時出現的結果。不過沈伯洋正式被徵召，10天前沈伯洋正在改寫戰場，蔣萬安神話被挑戰，現在沈伯洋的優勢是已不是邊緣人，是所有陣營都必須處理的人。

「接下來沈伯洋，不能只證明蔣萬安有問題，他要證明自己能治理。」粉專聲量看政治認為，5月18日至5月28日這十天，已經證明沈伯洋會被討論，也會被攻擊。但接下來，選民要看的不是他會不會罵蔣萬安，他能不能回答更多台北的問題。包括輝達北士科帶來的電力、交通、住宅、產業承載，台北準備好了嗎？台北要如何從一座「看起來穩定的城市」，變成一座真正有韌性的民主城市？

粉專提到，沈伯洋已經進入更難的第二關，5月18日至5月28日的聲量與民調差異，背後真正的意義是，沈伯洋已經成功讓台北選戰不再只是蔣萬安的連任劇本，但還沒有讓多數台北市民相信，他就是可以承接市政工作的人。

蔣萬安 沈伯洋 民進黨

上一則

北士科用電穩了...吳思瑤稱和沈伯洋爭取到 藍批「哪來的臉？」

下一則

調戲同事妻害離婚 一審判免賠 男不甘搜出露骨新證逆轉

延伸閱讀

北市長選舉 蔣萬安支持度領先沈伯洋28百分點

北市長選舉 蔣萬安支持度領先沈伯洋28百分點
新聞幕後／沈伯洋猛攻無效？蔣萬安走出雙北輔選 無懼抹黑認知作戰

新聞幕後／沈伯洋猛攻無效？蔣萬安走出雙北輔選 無懼抹黑認知作戰
賴清德批蔣萬安：沒替台加分 蔣萬安轟綠政府：可曾端牛肉

賴清德批蔣萬安：沒替台加分 蔣萬安轟綠政府：可曾端牛肉
沈伯洋參選台北市長 秦慧珠批為2028鋪路 大酸「這點」比蔣萬安厲害

沈伯洋參選台北市長 秦慧珠批為2028鋪路 大酸「這點」比蔣萬安厲害

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

2026-05-22 02:55
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
台灣國安會前秘書長金溥聰（圖）前往中廣接受趙少康訪問，但上午記錯地點，跑到了飛碟，隨後才趕到中廣。（記者曾原信／攝影）

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

2026-05-27 03:00
馬英九曾因為忘情吃紅豆餅，而被夫人周美青瞪了一眼，這張照片放在他的辦公室，照片下方還印有「我怎麼嫁給這種人」。（圖／取自馬英九臉書）

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

2026-05-24 13:03
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次在台舉辦講座。(記者林伯東／攝影)

真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

2026-05-21 19:47

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜