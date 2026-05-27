曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

台灣國安會前秘書長金溥聰（圖）前往中廣接受趙少康訪問，但上午記錯地點，跑到了飛碟，隨後才趕到中廣。（記者曾原信／攝影）

馬英九 基金會風暴延燒，馬英九夫人周美青、大姊馬以南日前聲明證實馬英九有醫療需求，希望能真正退休，並向法院聲請「輔助宣告」。馬英九表示錯愕跟遺憾。國安會前秘書長金溥聰今說，馬家事前沒有聯絡，馬英九也未跟周美青住在一起，而是住在同層樓的對門，馬家聲明出爐當天，馬去按周美青的門鈴，但找不到人。

金溥聰今接受中廣前董事長趙少康 廣播專訪，趙少康問，馬家聲請馬英九的輔助宣告，事先先有無知會馬英九，事後有無聯絡周美青與馬以南？

金溥聰表示，他問過馬英九，因為兩人沒有住在一起，而是住在同一層的對面，平時周美青會拿藥過來等。他也說，基金會董事薛香川曾帶馬以南和律師，早上去敲馬英九和周美青的門，一起到馬英九家討論，馬因為看到律師帶了薛香川，大概就是和此事有關，因此沒有多談什麼。當天新聞報出後，馬有去敲門找周美青，但沒聯絡到。

金溥聰表示，馬英九知道自己記憶力退化、健忘，但這不代表完全失智，他也曾問過馬英九，依現在財務狀況，基金會還可以運作兩、三年，之後馬英九是考慮把基金會結束或找人接班？馬英九當時回應說，可以找社會聲望高的如大學教授來接手，若找不到人結束也可以，他知道自己記憶力變差，但「你要我熄燈，也要我心甘情願。」

金溥聰也說，他現在時常陪馬英九去爬山、游泳，還常常去陪他吃午餐，甚至自己還自備午餐，他覺得他最大的責任就是讓馬英九心情快樂，不要為了這件事情那麼傷心。馬英九覺得他一生的名譽清白會被糟蹋，他也告訴馬英九，會幫他查清楚，剩下要怎麼收尾，他沒有任何意見。

金溥聰事後受訪表示，會提及馬夫妻未同住，是因為家人未告知他聲請輔助宣告一事，另馬英九錯愕，馬日前發聲明時就想講出來，但他建議馬先不要提，但現在事情發展愈演愈烈，所有責任幾乎都往他身上推。

他重申，這件事情馬英九絕對沒有像他們講的「完全沒有意識、什麼都忘記了，」事實就是事實。他還特別跟律師交代，不要再做一些不同的建議，讓馬英九自己決定用什麼樣的方式。