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金溥聰爆被封鎖 見馬英九要透過她 馬握手稱「我信你」

記者鄭媁／台北27日電
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金溥聰接受中廣前董事長趙少康廣播專訪。（圖／中廣新聞網提供）
金溥聰接受中廣前董事長趙少康廣播專訪。（圖／中廣新聞網提供）

馬英九基金會家變延燒，國安會前秘書長金溥聰日前舉行記者會公布事證，遭指控的前執行長蕭旭岑批金是挾怨報復喊告。金溥聰今天表示，他想見馬英九電話卻被封鎖，要透過周美青才見到馬英九。見到面時，馬英九還握著他的手說「溥聰我信你」，這次他堅持下來，也是因馬告訴他「蕭、王兩人時常結伴去大陸，背著他不知道做什麼事情，心很不安。」

金溥聰今接受中廣前董事長趙少康廣播專訪，一早因跑錯地點，趙少康特地借用下一時段節目「問好問滿」。

對於基金會指控違反財政紀律，蕭旭岑日前表示，因為自己阻擋金溥聰見馬英九，2024年新北市長侯友宜競選總統時不讓馬英九上台，馬為此非常不諒解。蕭認為金溥聰開記者會指控他是挾怨報復。

金溥聰指出，2024大選結束，他就想去跟馬英九見面，想解釋當時狀況並非如此，但約不到馬英九，他打去基金會，電話被封鎖，怎麼打都是通話中，打去辦公室也被告知行程安排中。即使用公用手機致電，對方也是說會再回覆，之後就沒消息了。他覺得不對勁，才透過人聯繫周美青，告知聯繫不上馬英九。周美青告知馬此事後，馬才回電。

金溥聰說，他告訴馬「我約不到你」，馬說「那我們兩個自己約。」兩天後他見到馬，蕭旭岑、王光慈兩人在會客室等，他當場對馬英九解釋未邀他上台的原因，並說「總統認識我這麼多年了，你知道我從不講假話，絕無此事。」馬當時點點頭，離去前還抓著手說「溥聰我相信你」。

金溥聰說，後來他忙著新台灣人基金會收尾工作，到了六月想面見馬報告相關進度，但又約不到馬英九，馬辦的人告知「金董事長自己決定就可以了，不必見馬英九。」他還特別問同仁說，「這是蕭執行長的意思，還是馬總統的意思？」對方回覆「蕭執行長說都一樣」，金直呼，「哪有這個事情？我一定要跟馬英九面報。」所以後來又透過周美青再約一次。

金溥聰說，他與馬英九當天共進午餐，當時馬就告訴他，「蕭旭岑、王光慈兩個人背著我，都不知道他們去大陸做什麼事，我很不安心。」金回答，他不可能回基金會的，建議馬應該在基金會安插別的人，稍微平衡監督一下，」可以幫忙想人選，下次再討論。馬說好，以後定期見面，並交代給辦公室的人。兩週後他再致電詢問見面事宜，就被告知馬即將參訪大陸甘肅。

金溥聰也說，他曾透過友人告知周美青，馬英九好像很不安心、很無奈，是不是要出面來了解一下，如果周美青出面，他願意協助，但周美青回他「如果處理掉一些事情，現在照顧他的人沒有了，那誰來照顧他？」直到今年過年前他和太太到越南渡假，才接到馬英九通知，找他回台灣開會，還提醒「不要讓基金會知道」。

趙少康 馬英九

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