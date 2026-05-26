我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光市值衝進兆元俱樂部 瑞銀估未來一年再翻倍

川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注

批民進黨死抱非核神主牌又要返核 陳菁徽：政策驟變浪費社會成本

記者屈彥辰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委陳菁徽。（聯合報系資料照片）
國民黨立委陳菁徽。（聯合報系資料照片）

輝達執行長黃仁勳近期訪台，關切台灣能源發展。國民黨立委陳菁徽26日劍指民進黨立委沈伯洋，沈以英文混淆能源與電力，遭台北市長蔣萬安以「沒能源何來穩定電力」反駁，批民進黨死抱非核家園神主牌，如今政策驟變浪費社會成本。

黃仁勳訪台，談及未來北士科人工智慧（AI）資料中心相關議題時，表示台灣需要更多能源，沒有能源，就沒有經濟成長。陳菁徽說，這句大白話，戳的綠營無力反駁，沈伯洋一如既往空話跳針回應。她聽不了完整一分鐘的「伯洋體」，也聽不太懂沈到底在講什麼，只聽到一句：「Energy（能源），不是 Electricity（電力）。」青鳥莫名一片叫好，畢竟從原本KK音標念完，到現在可以唸出兩個完整的英文單字，這對青鳥來說，已經是莫大的進步？

陳菁徽提到，今天蔣萬安一句：「沒有 Energy（能源），怎麼會有穩定的 Electricity（電力）。」直接殺死比賽。有時候真的會想，是不是沈伯洋每次講英文，都能收穫一片掌聲，久了就迷失了自我，好像選市長是在參加英文演講比賽一樣。以為這樣秀英文能力，就是展現專業，結果講出不合邏輯，跳針回覆的內容。

陳菁徽說，如果要從根本來看，一直以來阻礙台灣發展 Energy（能源），並且把能源議題意識形態化的，不就是民進黨嗎？過去黃仁勳就曾經警示：「台灣絕對要投資核能。」這不只是他個人的看法，也是國際的趨勢。更何況台灣身為 AI 與半導體產業的重要供應鏈，各種新興科技、資料中心、晶片製造，哪一項不需要龐大穩定的電力支撐？

陳菁徽說，民眾早就受夠了「用肺發電」、「用愛發電」。台電長期虧損、缺電焦慮，也早已經不是新聞，而是人民日常擔心的問題。

但民進黨因為「非核家園」政策，硬是把所有支持核能的人貼標籤、抹成賣台，甚至還曾出現「是人就會反核」這類荒謬論述。甚至在823核三延役公投後，還是不肯面對已經非常清楚的民意。

陳菁徽說，結果最近賴政府宣布：「非核家園已達標，現在要發展新式核能」。政策大轉彎，轉彎的速度讓民進黨自己人都措手不及。但請問，這中間到底浪費了多少時間？多少成本？多少產業發展機會？又造成多少社會對立？賴政府是把核能一開一關，當作自家廚房的電燈嗎？

陳菁徽說，民進黨長期死抱著「非核家園」神主牌，不願面對國際趨勢，把所有不同聲音都當成攻擊，把質疑當成唱衰，甚至出動側翼、網軍帶風向；遇到問題第一時間不是檢討，而是硬拗、推責任、轉移焦點、怪對手。

陳菁徽說，最後真正被犧牲的，只會是理性的政策討論。留下來的，是愈來愈激化的對立，與一群必須替錯誤政策埋單、默默承受後果的無辜人民。AI時代拚的是算力，算力背後拚的是電力，電力背後拚的是能源。能源問題，不會因為多講幾句英文，就自己解決。

民進黨 黃仁勳 沈伯洋

上一則

民進黨：藍白惡意抹黑無人機產業 勿摧毀下一個護國神山

下一則

遭1星負評客開罵 佳德鳳梨酥曬畫面反擊 ：留下老婆 沒留責任

延伸閱讀

輝達進駐北士科引「用電」論戰 蔣萬安：沒有能源那有電力

輝達進駐北士科引「用電」論戰 蔣萬安：沒有能源那有電力
賴清德批蔣萬安：沒替台加分 蔣萬安轟綠政府：可曾端牛肉

賴清德批蔣萬安：沒替台加分 蔣萬安轟綠政府：可曾端牛肉
新聞幕後／沈伯洋猛攻無效？蔣萬安走出雙北輔選 無懼抹黑認知作戰

新聞幕後／沈伯洋猛攻無效？蔣萬安走出雙北輔選 無懼抹黑認知作戰
護病比新制衛長稱「怕跳票就再投賴」 藍批傲慢

護病比新制衛長稱「怕跳票就再投賴」 藍批傲慢

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

2026-05-22 02:55
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
馬英九曾因為忘情吃紅豆餅，而被夫人周美青瞪了一眼，這張照片放在他的辦公室，照片下方還印有「我怎麼嫁給這種人」。（圖／取自馬英九臉書）

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

2026-05-24 13:03
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次在台舉辦講座。(記者林伯東／攝影)

真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

2026-05-21 19:47

超人氣

更多 >
專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元
最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受

最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要

想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料