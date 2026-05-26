馬辦風波／金溥聰否認收到馬以南簡訊 嗆告李德維捍衛清白

國安會前秘書長金溥聰。（記者曾原信／攝影）

馬英九 基金會風暴擴大，三人調查小組成員李德維今秀出馬英九胞姊馬以南傳給國安會前秘書長金溥聰訊息，內容提到，若金不停止傷害馬英九，將立即向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開金對馬的挾持與利用。金溥聰回應，經他檢查手機簡訊紀錄，從未收到馬以南任何訊息，將對李德維採取法律行動，捍衛清白。

➤➤➤馬以南曾私訊金溥聰：比起司法審訊馬英九「不如宣告他有病」

李德維今接受廣播專訪指出，基金會和金溥聰想方設法要去證明前執行長蕭旭岑、王光慈有財政紀律、貪汙的問題，但沒有好好請當事人來做說明。

由於此案發展牽扯到馬英九的健康狀況，李德維秀出馬以南傳給金溥聰的訊息，當中提到「溥聰，站在家人保護弟弟的立場，如果你不停止傷害英九，我們立即準備向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開你對馬前總統的挾持與利用。比起司法檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以正常退休正常生活，這是不得已的辦法，雖然我們不願意宣告他的健康情況。」

金溥聰聲明，針對李德維接受媒體訪問時表示，馬以南有發訊息給他，他鄭重表示＇經他檢查手機簡訊紀錄，從未收到馬以南女士任何訊息。他與馬以南除了早年通過電話外，並無其它通訊方式。部份媒體在未經向他或基金會查證，就隨之起舞發出新聞也令人遺憾。

金溥聰說，李德維在此次爭議中，末經查證就在媒體上傳播不實消息，傷害他的名譽，他將採取法律行動，捍衛清白。