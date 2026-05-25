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馬辦風波／傳王光慈對馬英九下跪磕頭還送醫 李德維：她狀況不好

記者鄭媁／台北即時報導
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馬英九基金會三人調查小組發言人李德維。（本報資料照片）
馬英九基金會三人調查小組發言人李德維。（本報資料照片）

馬英九基金會風暴擴大，國安會前秘書長金溥聰等人昨提出前執行長蕭旭岑、王光慈涉違財政紀律的事證，其中指控王光慈過去一年經常避見馬英九，為躲他還到茶水間、廁所，甚至桌子底下。三人調查小組李德維表示，約詢時有聽到相關陳述，很震驚，他不去證實怎麼樣，但在跟王約談時，她的狀況「並不好。」

李德維今在「千秋萬事」廣播專訪時指出，所謂「惡奴欺主」的指控非常嚴重，三人小組在約談時，當事人也說出了一段非常心酸的故事，那是對方所陳述的事實或一段過程，他倒覺得這部分公說公有理、婆說婆有理，從這一面看的是惡奴欺主，但從另一個角度來看，很可能是職場霸凌、長官對下屬的欺壓。

有媒體報導指，王光慈不只被掐脖，還下跪磕頭，甚至休克送醫，目前有重度憂鬱症在治療當中。李德維說，約談時確實有聽到相關陳述，包括就醫紀錄、下飛機以後送醫院等相關情形，三人小組都有所了解，也從另外約談的人去了解狀況來比對，但不做主觀推斷，容他有點保留，「在這邊我們也不好講太多。」

對於馬英九基金會先前否認動手掐脖子的傳聞，李德維說，這件事還是多了解情況以後再說，可能更恰當，他自認是比較了解更多狀況的人，但他選擇保留不說，希望馬辦可以提出更多人證，可能比較好。

馬英九

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