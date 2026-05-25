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馬辦風波／曝太太勸別開記者會 金溥聰：不能不管馬英九

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馬辦風波／曝太太勸別開記者會 金溥聰：不能不管馬英九

記者鄭媁／台北即時報導
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馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰（右）與現任執行長戴...
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰（右）與現任執行長戴遐齡（左）等人舉行記者會說明。(記者曾原信／攝影)

馬英九基金會今舉行記者會公布前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律等事證。國安會前秘書長金溥聰表示，沒有杯葛調查小組約談，且小組所問事項與事證無關，一直追問馬英九的健康問題，所以就讓證據說話。他也哽咽提及，外界將他妖魔化，太太為此事三度落淚，他非常不忍，但這件事他不能不管馬前總統。

媒體詢問，調查小組成員李德維日前表示，基金會未提供訪談紀錄，原因為何？另蕭旭岑說，被解職後曾求見馬英九但見不到，基金會後續有無再對兩人訪談或調查？

金溥聰說，他問過律師是否可以把基金會訪談報告交給調查小組，律師的回答是他們可以自己去訪談，基金會把所有相關資料包括會議記錄，在第一次董事會時都提供給他們了，執行長戴遐齡可證明。對於調查小組稱基金會一直杯葛，金也駁斥，他們提供3個證人可隨時約談，但到目前為止小組僅約談兩個，且問的問題看來是想把馬英九的健康作為他們訴求的主軸。

金溥聰重申，讓證據說話是最佳釐清事實的方法。基金會也講過，都是「涉嫌」，蕭、王如果認為基金會所言不實，那只有送法院。這也是馬英九為什麼說要依法究辦。他一個多月前就跟馬英九說，可以協助釐清事實，但是釐清後要怎麼辦，「不要問我的意見，我完全尊重你個人的想法。」

金溥聰說，外界把他妖魔化，讓他的家人非常難過。「我今天要來，我太太也勸我乾脆不要開記者會。」過去這麼多年他在政壇上遭受抹黑或攻擊，不是只有今天開始，但事實都證明，他從來不會講假話，都是就事論事；他也哽咽嘆，太太為了這件事情到現在已經落淚3次了，他真的非常不忍，「但是我告訴她，我不能不管馬總統這件事情，我跟隨他這麼多年，唉，不想多講了。」

至於為何馬英九未親自出席記者會說明，金溥聰說，過去這段時間，他們在媒體上接觸到對基金會的表現「不是那麼友善」，更不要講他個人被妖魔化。馬英九出席，也不能保證在場所有的同仁會不會故意刁難，因為這一層的考量，所以馬自己同意不出席。

此外，媒體報導，知情人士透露，王光慈有提供相關支出明細或單據作為佐證，說未入基金會帳戶的錢都是用在馬英九身上。誠品會計師事務所會計師周志誠說，對於沒有入基金會帳的表外現金收支，因為不在本次查核的範圍，也沒有看過這些收支憑證，所以無從判斷其正確性或合理性。

周志誠說，如果個人基於實務考量，暫時保管沒有入帳的捐款收入，並做一些支出的運用，是否符合「財團法人法」第19條所講的財產保管的規定，或者符合內部控制的原則，可能都需要進一步確認。

馬英九

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