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金溥聰說明馬辦風波 律師：基金會收受捐款未依規定入帳

記者鄭媁／台北25日電
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金溥聰等人舉行記者會說明馬辦風波。(直播截圖)
金溥聰等人舉行記者會說明馬辦風波。(直播截圖)

馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明相關事證。受委託的律師表示，在調查過程中，確實發現基金會成員，除有未將收受捐款依規定入帳的情形之外，更有在面對會計師就財務事項詢問時，做出不實陳述的行為。

三人調查小組昨完成調查報告指出，並無具體及確切的客觀證據得以證明蕭、王二人有私吞財物之情事，且蕭旭岑未經手基金會財務，而負責財務的王光慈提出的相關帳務紀錄及憑據完整，多可證明其等遭指控的現金，使用於馬英九、機要及隨扈等的公務用途，因此無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。

基金會執行長戴遐齡先出示照片，指國民黨宣布由蕭旭岑擔任副主席後，蕭旭岑隨即在10月28日以國民黨副主席身分拜會大陸國台辦主任宋濤，同行的是王光慈及基金會董事薛香川、李德維等人，馬英九對拜會此事完全不知情。她說，看到這張照片後，不得不懷疑三人調查小組是否基於私誼或特定目的，有包庇蕭、王兩人的嫌疑，這也是他們今天舉行記者會的主因之一。

瀛睿律師事務所律師黃翊華指出，財團法人成員在外收受捐款，但卻未依規定入帳，反而自行挪用或自行處分，就有構成刑法上背信或公益侵占的嫌疑。在本案調查過程中，確實發現有馬英九基金會成員在外收受不明捐款，卻未依規定入帳，也未向董事會報告。

黃翊華指出，財團法人基金會相關財務報表，依規定都應該向主管機關核備，如財務報表有不實情事，就有可能妨礙主管機關對財務報表查核的正確性，而有使公務人員登載不實的可能。在調查過程中，他們確實發現基金會成員，除有上述未將收受捐款依規定入帳的情形之外，更有在面對會計師就財務事項詢問時，做出不實陳述的行為。他強調，所有調查還有證人詢問，都有告知全程錄音錄影，馬英九、戴遐齡、金溥聰全程都在場，相關證據可以查核。

誠品會計師事務所周志誠表示，他們針對基金會從107年到114年的年終獎金發放的方式，跟會計帳務處理的情形做查核。過去從107年到113年的年終獎金發放，基金會都有以匯轉帳的方式撥給同仁，同時也有向國稅局申報薪資所得，這一點從基金會的存款帳戶的資金流向跟申報的相關資料都可以核實。

周志誠說，但在114年度的年終獎金發放的查核時，根據基金會內部同仁告知，今年2月10號年終尾牙，王光慈是以現金方式發放給員工。從協議程序的執行查核過程來看，基金會的銀行存款帳戶確實沒有支付年終獎金的紀錄，且資金來源在帳上也沒有做任何紀錄，同時年終獎金的發放也沒有任何紀錄。對於現金來源為何，留待王光慈進一步說明，才能釐清真相。

馬英九

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