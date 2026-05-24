柯文哲京華城案送二審 法院8人推「三大車」護送350宗卷抵高院

民眾黨創黨主席柯文哲。(本報資料照片)

台灣民眾黨前主席柯文哲 京華城容積率收賄、圖利等案一審判刑17年，柯等7名被告不認罪提起上訴，檢方對9人量刑等上訴。檢辯上訴卷到齊，台北地方法院今上午約9時50分出動8名行政人員，以「人力推車」方式將全案三大車卷宗送抵台灣高等法院，待高院 正式分案審理。

據悉，柯文哲案偵查、審理卷宗高達350宗，由於台北地院、高院近在咫尺，台北地院上午9時45分出動8名行政人員以三輛推車載送卷宗，並於9時50分送抵高院收案室，高院將依院內分案規定處理。

台北地方法院、台灣高等法院分案規則不一樣。柯文哲於一審時，受同案被告台北市議員應曉薇涉犯洗錢罪名的影響，加上本身涉犯貪汙罪，分案由「重大金融犯罪專庭」承審，二審依規定將由「貪瀆專庭」審理。

柯文哲一審2026年3月26日判應執行有期徒刑17年，檢方4月30日對柯、威京集團主席沈慶京、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、京華城公司監察人張志澄、台北市議員應曉薇的助理吳順民等6人「犯罪事實及量刑」提起上訴。

此外，檢方對台北市都發局前局長黃景茂、台北市議員應曉薇、會計師端木正等3人的「量刑」部分提起上訴，

至於相關被告救濟部分，柯文哲、黃景茂、李文宗、沈慶京、應曉薇、李文娟、端木正7人均主張無罪，包含第三人鼎越公司已先後上訴，最後一名補齊上訴具體理由的是應曉薇，合議庭日前收到應的狀子，開始整理全部卷證將案子送向二審審理。