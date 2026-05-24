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遺憾馬英九斥蕭、王「貪汙犯」 李德維：基金會的指控付出很大代價

記者鄭媁／台北即時報導
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前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律、背信案紛擾至今。...
前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律、背信案紛擾至今。董事會調查小組發言人李德維（圖）24日上午接受媒體訪問。（記者林伯東／攝影）

馬英九基金會三人小組今天（24日）宣布調查完成，並表示，無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。小組發言人李德維表示，目前法律爭議還沒有結論，董事會召開的合法性仍有疑義，建議等董事會召開後，由三人小組正式在董事會提出報告，由全體董事做出是否受理報告、效力如何的決定。

三人小組上午發出新聞稿宣布此案調查完成，李德維隨後受訪指出，這次調查結果沒有積極的證據可以證明，相關的現金款項有流入私人口袋。且蕭旭岑並沒有負責馬英九基金會的財務；被指控的王光慈，也提出了相關完整的帳冊以及資金去向，所以三人小組調查報告的結論，沒有辦法證明兩人違反財政紀律。

李德維說，三人小組已經花費了非常多的心力，開過10場以上會議、約談6組不同的相關人員，不只聽基金會的說法，也聽被指控人的說法。或許有人並不滿意、覺得速度太慢，但三人小組的態度是非常謹慎而嚴肅的。

由於傳出馬家人已向法院聲請「輔助宣告」，台北地院已分案。李德維說，三人小組認為，這份報告依據3月27號董事會的決議，必須是報告給董事會，再由董事會對外做出說明，並不是三人小組的職權。他們看到馬家人的申請，也認為目前董事會的適法性是有問題的，是否要等法院做出裁決後，再召開董事會，他要提醒包含基金會在內的相關人員，不要逾越法律的規定，畢竟董事會才是馬英九基金會的最高權力機構。

李德維說，很多人說，一天或三天、一周就可以拿出調查結果，「站著說話不腰疼」，這種言語對三人小組而言真的非常無聊，他們是很嚴肅、很專注地想把事情的真相盡可能讓社會大眾了解、讓董事會知道。所以花費非常多心思去比對基金會提供的資料，也包含被指控人所提供的資訊。

他強調，基金會的指控是單方面的，但從另外一個角度來看，除了基金會以外，還有馬辦，甚至還有馬英九個人，並不是摸到象鼻子就看到大象，必須把不同面向拼湊起來。怎麼會單從「基金會沒有入帳」、「有現金」的部分，就來指控違反財政紀律，甚至讓馬英九說出「貪汙犯」這三個字，他覺得非常遺憾。

李德維認為，還是要了解更多事實真相後，再發言比較好，而不是僅從個人意志或想法出發。三人小組對基金會這樣的指控，造成社會、造成馬英九基金會付出這麼大的代價跟成本，感到相當遺憾。

媒體詢問，這份調查報告有否事先向馬英九說明？李德維說「沒有」，3月27日董事會的決議，是由三人小組調查完成後，再於董事會提出相關報告。由於目前法律爭議還沒有結論，董事會召開的合法性還有疑義，三人小組建議等董事會召開後，再由三人小組正式在董事會提出相關報告，由全體董事來做出決定：第一，接不接受、受不受理這一份報告，效力如何；第二，如何對外界說明。這是董事會的職權，而非三人小組或個人董事可以逕自決定的。

馬英九

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