周美青、馬大姊打破沉默 發聲明：盼馬英九退休安享餘年

馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

馬英九 文教基金會「家變風暴」愈滾愈大，一直保低調的馬家人21日首度打破沉默，前第一夫人周美青與馬英九大姊馬以南發表親筆聲明指出，為使馬英九日後的醫療需求及照顧妥善安排，馬家親屬已有共識，委請馬以南擔任主要執行者；「家人希望他能真正退休，安享餘年。」

此事起因為今年初前總統馬英九以行為操守為由，解職當時的基金會執行長王光慈及資深幕僚蕭旭岑，蕭現為國民黨 副主席。但此事基金會部分董事有意見，最後決定指派李德維等3位董事調查，調查尚未有結果，馬英九基金會發布新聞要求李德維等三人參加5月21日的董事會，但21日董事僅有他與高華柱兩名董事出席而流會，馬英九再要求延長到28日，限期3位董事在此之前完成調查報告。

馬英九夫人周美青與大姊馬以南21日打破沉默，分別發表聲明。聲明署名日期為5月12日。

周美青聲明如下：「身為馬英九先生之配偶，為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，本人與包含馬以南女士在內之其他馬家親屬已有共識，委請馬以南女士擔任主要之執行者，且於必要時得代表馬家親屬對外為適當之說明」。謹以此書面表明本人之意。」署名周美青115.05.12 。

馬以南的聲明如下：「馬家聲明稿。馬前總統任公職40餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉，自律自持，奉公守法，眾所遇知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理，對於現在與過去所有與馬前總統結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。」署名馬以南115.05.12。

據台灣的媒體「上報」報導，馬英九家人擔心事件延燒，甚至因此再度捲入司法訴訟漩渦，馬家人私下也有所因應作為；上周五（15日）馬家人已委由律師向法院遞件，提出「相對應法律動作」，盼藉此踩煞車、保護馬英九，嚴防事態不斷擴大到難以收拾的地步。

馬辦鬧「家變」風暴歹戲拖棚，連續幾天，馬英九基金會接連對外發布多份聲明，隔空槓上前執行長蕭旭岑及身兼3人調查小組的董事李德維，甚至下達最後通牒，讓這齣內鬥戲碼又浮上檯面。

馬英九基金會日前成立調查小組，調查蕭旭岑、王光慈是否有違反財政紀律情事。馬英九基金會19日表示，基金會董事長馬英九決定將調查小組提出調查結果的時間，從21日寬延到27日，屆時如調查小組仍無法提出報告，基金會將召開記者會，說明事件始末。

馬英九基金會19日發出的新聞稿指出，針對馬英九基金會3人調查小組發言人李德維昨天的發言表現反覆無常，本會特此聲明，李德維5月15日親口對馬英九承諾5月21日可以提出調查報告，現又另找理由改口無法如期完成，言而無信，令人遺憾。

馬英九基金會表示，3人小組調查至今已近2個月，基金會曾多次催促調查小組針對3位人證和涉嫌的物證資料深入調查其真實性，但3人小組至今卻只約詢3位人證，還另約詢執行長戴遐齡。約詢中所提的問題和基金會所提供的相關事證並無太大關聯，大多只圍繞在馬英九的身體健康打轉。

馬英九基金會指出，因調查3人小組召集人薛香川告知基金會，調查結果已近尾聲，希望能再寬延一段時間。加上蕭旭岑也呼籲要盡早完成調查報告。馬英九因此認為調查工作不應再被各種藉口刻意拖延，應盡速完成，所以決定將調查小組提出調查結果的時間，從5月21日寬延到5月27日。

馬英九基金會強調，屆時如調查小組仍藉故拖延無法提出報告，馬英九將委託戴遐齡，在基金會委託的律師、會計師及協助調查的國安會前秘書長金溥聰等人的陪同下，召開記者會，詳細說明整個事件的前後始末及一切相關事實，讓真相大白，以昭公信。

李德維則否認有此承諾，蕭旭岑則表示希望早日完成調查，還他清白。