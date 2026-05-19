我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

遲了65年 網壇傳奇比莉珍金82歲終於拿到學士學位

冷眼集／沈伯洋神邏輯惹怒里長 還想選台北市長？

聯合新聞網「重磅快評」
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋。（記者陳正興／攝影）
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋。（記者陳正興／攝影）

2024年大選期間北市41名里長赴陸旅遊遭調查，最後都不起訴處分。民進黨北市長參選人沈伯洋日前稱不能因警方調一個案件、詢問五個人，最後只有一人涉案，就認為警方應對另四名道歉。虧沈還是學法律，拿「五分之一」和「0：41」來作比較，還說是「保護」里長，不知道有哪位里長會有這種體感？沈作廢法律比例原則 ，還消遣受官司煎熬的里長，這種人適合當台北市大家長？

2024年總統大選期間，檢調調查北市41名里長赴陸旅遊，最終全數因證據不足而獲得不起訴處分，核心原因在於反滲透法及公職人員選舉罷免法在法律構成要件嚴格，本案缺乏介選具體對價關係，並非只要接受落地招待就等同犯罪，必須證明陸方資助誘因與里長回台後的特定助選行為間有明確因果與對價關係。

再者，團費並非全額免費，許多里長及團員仍自行支付1萬多元台幣不等的團費，並非完全由陸方無償資助，行程屬於一般民間、文化或宗教交流，並無陸方官員在行程中曾明確要求里長回台後必須為特定政黨或特定候選人宣傳或投票。

換句話說，檢調敲鑼打鼓法辦41名里長，但最後白忙一場，還製造恐慌與寒蟬效應；案子偵結後 ，沈伯洋竟對里長扣紅帽，把他們打成陸方滲透的高風險族群，如果稍有常識，身為執政黨長期主導反滲透法及相關國安法案的修法立委，此際道歉都來不及，他卻拿出荒唐數字辯駁，還真是令人搖頭。 

沈伯洋提及有里長去赴被調查，稱不能因為警方調查一個案件、詢問五個人，最後只有一人...
沈伯洋提及有里長去赴被調查，稱不能因為警方調查一個案件、詢問五個人，最後只有一人涉案，就認為警方應該對另外四名沒有涉案者道歉。（本報資料照片）

沈伯洋日前回應41名里長被檢方不起訴，強調司法調查程序的啟動是基於「有一定程度的嫌疑」，他還此比喻「不能因為警方調查一個案件、詢問五個人，最後只有一人涉案，就認為警方應該對另外四名沒有涉案者道歉」，藉此說明啟動調查並不等於百分之百涉案，是正常的司法運作。

但「五分之一」和「0：41」可以這樣來作比較嗎？前者至少有一人涉案，可以支撐司法調查程序的正當性，但要知道的是，檢察機關偵查終結的刑事案件起訴或聲請簡易判決處刑案件約三至五成，沈伯洋提出五分之一也是偏低；更誇張的是，後者的「命中率」是零，比亂槍打鳥還要糟糕，怎能算是正常司法運作？難道調查局約談搜索，開搜索票的檢方都不把關？

「0：41」很容易讓人聯想去年的大罷免的「32：0」，罷團全軍覆沒，沈伯洋是大罷免的倡議者及核心推手，大罷免失利重創賴清德政治威信，迫使民進黨政府必須面對未來兩年多更加嚴峻的朝小野大局面，施政難度大幅提升。 

但被封靈童的沈伯洋就不同了，大罷免落幕後，他的政治行情反而更加火紅。惹怒其他直轄市的里長就算了，沈伯洋一口氣得罪台北市近一成的里長，還用靈童邏輯編出「五分之一」涉案的詭異辯詞，難不成他志不在當選？只為斬斷蔣萬安未來選總統的希望？

民進黨 沈伯洋

上一則

美眾院議長：台須稍微展現實力 宣示主權

下一則

賴執政2周年經濟亮眼? 學者：靠收割過去成績

延伸閱讀

里長赴陸旅遊被調查 游淑慧對比李永得 批沈伯洋雙標

里長赴陸旅遊被調查 游淑慧對比李永得 批沈伯洋雙標
率團遊中國遭反滲透法起訴 被控介選里長羈押23天 無罪獲賠

率團遊中國遭反滲透法起訴 被控介選里長羈押23天 無罪獲賠
沈伯洋選北市長 藍小雞點「一現象」曝操盤手

沈伯洋選北市長 藍小雞點「一現象」曝操盤手
沈伯洋：選台北市長沒勝選方程式 勤跑基層多傾聽

沈伯洋：選台北市長沒勝選方程式 勤跑基層多傾聽

熱門新聞

擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
台灣賴清德總統。（本報系資料庫）

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

2026-05-17 08:41
7歲男童翔翔因原生家庭無力照顧，出生後即被安置，一歲時進入寄養家庭，一待六年寄養爸媽成為他的依靠。（彰化家扶中心提供）

7歲童跨國出養前夕落淚 寄養家庭陪走最後一哩路

2026-05-11 18:03
孫安佐不斷出包。（本報資料照）

孫安佐恐吃7年牢飯 家中搜出槍械 律師直言難減刑「剩一條路保命」

2026-05-17 18:37
圖為圓山飯店外觀。(本報系資料照)

CBS主播稱隔空報川習會遭禁止 圓山飯店回應了

2026-05-16 16:48

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長