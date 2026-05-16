韓國瑜出席歐洲台商年會 籲團結不分藍綠白

歐洲台灣商會聯合總會（ETCC）16日在倫敦舉行第32屆年會，近200人參加，立法院長韓國瑜率跨黨派立委出席開幕式。（中央社）

歐洲台灣商會聯合總會（ETCC）今天在倫敦舉行第32屆年會。率跨黨派立委訪問英國的台灣立法院長韓國瑜 在開幕式致詞提到，無論是在台灣海內外，都該團結互助，發揮台灣精神，珍惜台灣人憑自己努力達成的成就並自信走向世界。

韓國瑜說，「心中只有台灣情，眼中沒有藍綠白」是他常講的一句話。在海外，宜「少談政治，多談感情」，不要分藍綠白、分你我。

韓國瑜今天上台致詞時，首先向現場台商與英國來賓介紹立委訪團每一位成員，並稱「光環不能只在我身上」，每一位委員都很辛苦。他並提到，過去幾天陸續訪問法國、英國，深感最能有效與國會議員應對、打交道的，依然是國會議員。

韓國瑜接著說，台商總讓他想到希臘神話中的「浴火鳳凰」（不死鳥），歷經磨練、奮鬥，非常了不起，可自豪是「日不落台商」。

韓國瑜指出，台商在世界各地努力打拚、增加台灣的底氣。台灣製造業在全球製造業附加價值占比達3%，且除了有備受矚目的台積電與半導體產業，還有遍布各產業的中小企業世界級「隱形冠軍」。此外，值得台灣人自豪的還有占世界一席之地的台灣醫療服務和設備。

不過，韓國瑜重申，台灣最重要的成就，依然是透過數十年努力達成的100%民主社會，這是台灣與世界交往的重要名片。

ETCC年會上一次在倫敦舉行已是11年前。英國政府今天由投資辦公室（OfI）東北亞區域主管羅賽爾伊凡斯（Daniel Rossell-Evans）出席致詞。OfI是跨部會聯合辦公室，結合商業暨貿易部、財政部和首相府資源。

羅賽爾伊凡斯開場以華語致意「大家好」，致詞結尾再度以華語表示「希望我們能一起同舟共濟，互利共贏」，贏得現場熱情回應與掌聲。

台英於2023年建立「提升貿易夥伴關係」（ETP），去年並在ETP架構下簽署3項子協議。羅賽爾伊凡斯今天說，這展現英國致力發展與台灣的貿易關係。此外，時任商貿副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）去年訪台時，對台英雙邊在投資合作的進展，包括對新創企業的投資，感到振奮。

羅賽爾伊凡斯指出，當今世界充滿不確定性，「找到正確的商業夥伴」因此更顯重要。在英國政府去年6月發布的「貿易戰略」，台灣被提及數次。此外，英國政府同月發布「產業戰略」，揭示8大優先重點發展領域，為相關投資提供政策確定性。

羅賽爾伊凡斯向台灣喊話，期待台灣多加利用英國在世界各地的市場准入優勢，以及透明、法治與創新能力。

ETCC年會匯集來自歐、亞、非、北美和大洋洲的台商代表，以及英國產業、投資和新創圈人士。總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、韓國瑜、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、國家發展委員會主任委員葉俊顯皆致書面賀詞。

英國國會友台小組共同主席柴萍恩（Sarah Champion）透過預錄影片表示，在這個充滿不確定性的世界，民主國家團結相互支持十分重要。英國有開放的經商環境，追求貨真價實的夥伴關係，樂於分享經驗，願與夥伴共同打造繁榮未來。

僑務委員會委員長徐佳青致詞時除了肯定台商的成就、重申僑委會將持續扮演海外僑台商最堅實後盾，也提到台灣經濟近年屢創佳績，包括去年經濟成長率達8.68%，今年第一季更已上衝超過13.6%。

此外，台灣去年對中國的投資在對外投資占比已降至歷史新低3.75%；相較之下，對歐洲、北美洲和東南亞的投資皆呈2位數百分率增長，顯示台灣商業機制的國際影響力擴大，足以給台商自信。

外貿協會董事長黃志芳則說，在這個人工智慧（AI）快速發展、地緣政治動盪的時代，外貿協會和各地台商的共同使命，就是如何把台灣的經貿和科技實力帶到全世界，讓台灣更上一層樓。黃志芳隨後在ETCC年會台歐「經濟貿易論壇」發表演說，主題為「台灣在AI領域的競爭優勢」。

在今天的ETCC年會開幕式，ETCC總會長李欣恬、駐英國代表姚金祥、駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉，以及世界台灣商會聯合總會（WTCC）總會長熊強生也陸續上台致詞。

姚金祥提到，立法院跨黨派代表團訪問英國並出席歐總年會，讓今天的開幕式更具意義。國會外交與民間經貿網絡在倫敦相聚，象徵政府、國會與海外台商僑界共同為台灣拓展國際連結。

謝志偉則以具鮮明個人風格的英語諧音和「拆文解字」幽默，讓現場台商和賓客會心一笑，例如他提到數十年前，國際社會關切的是「台灣怎麼了」（what’s the matter with Taiwan），如今則關注「台灣怎麼會這麼重要」（why Taiwan matters）。他最後以「死忠兼換帖」等台語俗語對台商熱情喊話作結。

緊隨在開幕式之後登場的是經貿論壇，演講人包括「創新工業技術移轉」公司（ITIC）總經理余宛如、英國PolyAI公司共同創辦人蘇培皓，以及謝志偉、黃志芳。ITIC是工業技術研究院（ITRI）旗下投資平台。

年會現場並有數家在英國營運的台灣企業以及台英合資企業設攤，推展業務。

歐洲台灣商會聯合總會（ETCC）16日在倫敦舉行年會，率跨黨派立委訪問英國的立法院長韓國瑜在開幕式致詞，呼籲台灣人在海外團結互助，「心中只有台灣情，眼中沒有藍綠白」。（中央社）

歐洲台灣商會聯合總會（ETCC）16日在倫敦舉行年會，英國政府投資辦公室（OfI）東北亞區域主管羅賽爾伊凡斯（Daniel Rossell-Evans）在開幕式致詞。（中央社）

歐洲台灣商會聯合總會（ETCC）16日在倫敦舉行年會，僑務委員會委員長徐佳青出席並致詞，分享台灣經貿發展現況。（中央社）