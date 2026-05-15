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拉開差距…中市長選戰民調 藍江啟臣領先綠何欣純16.2個百分點

台灣新聞組／台中15日電
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台中市長藍綠參選人同框，圖為立委何欣純（左）、民進黨秘書長徐國勇（中）與立法院副...
台中市長藍綠參選人同框，圖為立委何欣純（左）、民進黨秘書長徐國勇（中）與立法院副院長江啟臣（右）日前一同出席大甲媽祖上轎儀式。（記者黃仲裕／攝影）

台中市長選舉，國民黨由立法院副院長江啟臣代表出戰 ，民進黨則派出立委何欣純。「CNEWS匯流新聞網」昨公布「2026台中市長選情評估」最新民調，結果顯示，江啟臣以40.6%領先民進黨何欣純的24.4%，雙方差距達16.2個百分點。

調查發現，在參選人知名度方面，有40.6%的台中市民知道江啟臣可能參選，26.9%知道何欣純，江啟臣參選的知名度，領先何欣純13.7個百分點。

從「看好度」分析，目前台中市民有49.0%看好江啟臣會當選台中市長，20.7%則看好何欣純。30.2%未表態；其中民進黨支持者有57.7%看好何會當選，但也有27.6%看好江；藍、白支持者則有87.2%與84.9%看好江啟臣會當選台中市長。

從政黨傾向來看，國民黨支持者，有85.8%表態支持江啟臣，3.2%支持何欣純；民進黨支持者則有71.8%挺何欣純，7.9%支持江啟臣；值得注意的是，民眾黨支持者有76.2%表態支持江啟臣，7.9%支持何欣純，中間選民有19.8%挺江，9.4%挺何，70.9%未決定。

不過，民眾黨市議員江和樹提醒江啟臣，現在有3成半都是年輕人，他們還沒有做出決定前，應該要拿出好的政見，讓台中看到未來。

江和樹說，這份民調有一個重點，就是還有3成半的人沒有做出決定。這份民調的結果大家應該意想得到，但是不要小看何欣純，她的親和力很好，還是基層出身，在大里太平選過台灣第一高票的立法委員。而且民進黨打的是團體戰，所有的議員參選人都跟她一起作戰，這也是何欣純的優勢。

他提醒江啟臣，現在有3成半都是年輕人，他們還沒有做出決定之前，應該要拿出好的政見，讓台中看到未來。像交通、捷運都比其他縣市落後，還有我們的年輕人不敢生小孩，以及長者要活得有尊嚴，「你應該要把這些牛肉捧出來」，這才是我們真正要的候選人。

江和樹說，何欣純說過一句話「市長換新、補發現金」，但這這一點對她一點幫助都沒有。因為年輕人不會認同拿了錢就可以改變社會，我們要的是能夠投資、扎根下一代，這才是我們想要的未來。現在台中有286萬人口，人口一直成長，希望台中被國際發現，這才是我們未來想要的。

江啟臣 民進黨 國民黨

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